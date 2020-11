Avec une filmographie intéressante qui a fait son chemin dans le cinéma mexicain, le cinéaste Isaac Ezban – responsable de titres tels que The Incident et The Similarities – fait ses débuts internationaux avec Parallèle, son premier long métrage en anglais.

Produit par Bron Studios – responsable d’une longue liste de titres à succès tels que Joker, Greyhound, Candyman et Ghostbusters: Afterlife -, Parallel présente l’histoire d’un groupe d’amis qui trouvent un miroir qui fonctionne comme le portail vers un multi-univers à partir duquel ils peuvent obtenir un grand avantage pour leur vie. Cependant, cette possibilité d’altérer le temps aura des conséquences extrêmement dangereuses.

Défini par SyFy Wire comme un mélange audacieux entre The Twilight Zone et une version très sombre de The Chronicles of Narnia, Parallel stars Aml Ameen (I May Destroy You), Georgia King (Devs) et Mark O’Brien (Ready or Not ), ainsi que Martin Wallström, qui incarne le sinistre Tyrell Wellick dans la série à succès M. Robotpar Sam Esmail.

Tourné au Canada fin 2016, Parallel faisait partie de notre liste des plus attendus en 2017. Le troisième long métrage d’Isaac Ezban est apparu au prestigieux Festival de Sitges en 2018 et a eu sa première mexicaine et latino-américaine la même année dans le cadre de Festival du film morbide.

«Je suis très excité de travailler sur mon premier film en anglais, un rêve que j’ai toujours eu. C’est aussi mon premier film en dehors du Mexique et mon premier film que je n’ai pas écrit, c’est-à-dire que c’est la première fois de nombreuses choses, mais je suis ravi de le faire entouré d’une équipe aussi talentueuse », a déclaré le cinéaste mexicain à Mórbido en 2016 .

«Même si je n’ai pas écrit le scénario, c’est pour moi une histoire extrêmement personnelle, sur la science-fiction, des réalités alternatives, des mondes parallèles; un thème sur lequel j’ai déjà travaillé dans mes films. Parallel parle d’un groupe d’amis qui trouvent et jouent avec quelque chose qu’ils ne devraient pas jouer; le tout combiné à des éléments très modernes qui prennent place dans le monde de la technologie, des réseaux sociaux, des applications mobiles, des startups, etc. Je définis le film comme une sorte de Flatliners mélangé avec The Social Network », a commenté le réalisateur dont l’avenir prometteur comprend l’adaptation de Summer of Night, de Dan Simmons, le remake anglais de The Body (Oriol Paulo, 2012) et un nouveau film dans notre pays dans le genre qui l’a distingué au Mexique et dans le monde.

Toujours sans date de sortie prévue pour le Mexique, Parallel arrivera aux États-Unis le 11 décembre en première dans les salles commerciales et les plateformes numériques. Voici la bande annonce:

Isaac Ezban



Arturo Magaña Arce Passionné de regarder, d’écrire, de lire, de rechercher et de parler du cinéma sous toutes ses formes. Je suis fan de Star Wars, je connais tous les chapitres de Friends par cœur et si vous me posez des questions sur le cinéma mexicain, il n’y a personne pour me faire taire. Editeur chez Cine PREMIERE.