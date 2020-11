Vrtigo Films présente la bande-annonce et l’affiche espagnoles de ‘Nos meilleures années», le nouveau film de Gabriele Muccino, responsable de titres tels que« Le dernier baiser »,« À la recherche du bonheur »ou« Sept âmes ».

Un film passionnant qui vous touchera le cœur et qui met en vedette Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamara et Nicoletta Romanoff. Le film, numéro 1 au box-office en Italie, sortira dans les salles espagnoles le 27 novembre prochain (s’il n’y a pas de revers …).

‘Nos meilleures années‘est l’histoire de quatre amis racontée en quarante ans, de 1980 à nos jours. C’est un voyage de l’adolescence à l’âge adulte. Leurs espoirs, leurs déceptions, leurs succès et leurs échecs sont le lien d’une grande histoire d’amitié et d’amour à travers laquelle l’Italie et les Italiens sont également racontés. Une grande fresque qui raconte qui nous sommes, d’où nous venons et aussi où iront nos enfants et qui le seront.

C’est le grand cercle de la vie qui se répète avec la même dynamique bien qu’il soit peu différent.

