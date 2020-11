On a un nouveau film d’espionnage, nommé 355 et que Diamond Films nous amènera en janvier 2021.

Le distributeur nous offre assez matériel promotionnel du film, de l’affiche officielle aux photographies des images et de la bande-annonce en espagnol, le tout inclus dans cette actualité pour vous.

355 est un thriller d’action mettant en vedette 5 agents internationaux: Jessica Chastain, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o, Diane Kruger et Fan Bingbing. Il réalise le film Simon Kinberg («X-Men: Dark Phoenix», «X-Men: Apocalypse», «Mars»).

SYNOPSIS DE 355

Cinq espions internationaux se réunissent, surmontant leurs conflits personnels, pour utiliser leurs talents et leur expérience pour empêcher une organisation puissante d’acquérir une arme dangereuse. En chemin, ils deviendront camarades et amis, formant un nouveau groupe: les agents «355», le nom qu’ils prennent à la première espionne de la Révolution américaine.

355 Il a également la participation de Sebastian Stan et Edgar Ramírez. Dans la production se trouve Jessica Chastain elle-même.

REMORQUE 355

355 GALERIE DE PHOTOS

Diane Kruger comme Marie dans The 355, co-écrit et réalisé par Simon Kinberg.

Jessica Chastain dans le rôle de Mason «Mace» Brown dans The 355, co-écrit et réalisé par Simon Kinberg.

(De gauche à droite) Luis (Édgar Ramirez) et Graciela (Penélope Cruz) dans The 355, co-écrit et réalisé par Simon Kinberg.

(De gauche à droite) Nick (Sebastian Stan) et Mason «Mace» Brown (Jessica Chastain) dans The 355, co-écrit et réalisé par Simon Kinberg.

Lupita Nyong’o dans le rôle de Khadijah dans The 355, co-écrit et réalisé par Simon Kinberg.

(de gauche à droite) Graciela (Penélope Cruz), Mason «Mace» Brown (Jessica Chastain), Marie (Diane Kruger) et Khadijah (Lupita Nyong’o) dans The 355, co-écrit et réalisé par Simon Kinberg.

Bingbing Fan comme Lin Mi Sheng dans The 355, co-écrit et réalisé par Simon Kinberg.

Jessica Chastain dans le rôle de Mason «Mace» Brown dans The 355, co-écrit et réalisé par Simon Kinberg.

La bande-annonce et les images du film d’espionnage 355 sont apparues en premier dans Premiere Cinema.