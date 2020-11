Amazon présente la bande-annonce et l’affiche officielles de ‘Petite hache’, une collection de cinq longs métrages inspirés d’événements réels subis par la communauté noire de Londres entre 1962 et 1989 formée par ‘Mangrove‘,’Les amoureux du rock‘,’Alex Wheatle‘,’Éducation«Y»Rouge, blanc et bleu».

Ces cinq films sortiront de manière échelonnée à partir de ce même mois de novembre, au Royaume-Uni via la BBC et aux États-Unis via Prime Video, tandis qu’en Espagne ils arriveront en janvier prochain par la main de Movistar +.

Steve McQueen, responsable de ‘Hunger’, ‘Shame’, ’12 Years a Slave ‘et’ Widows ‘, est le créateur, scénariste, producteur et réalisateur des cinq tranches de ‘Petite hache’. Selon ses propres mots, “Nous avons beaucoup perdu au cours des six derniers mois de notre vie. Il arrive un moment où nous devons nous arrêter et réfléchir. J’aimerais que George Floyd soit ici aujourd’hui. Je préférerais qu’il soit ici aujourd’hui. Mais tout ce que je peux dire c’est qu’il n’est pas mort en vain et que ces films, «Small Axe», font partie du récit d’être une personne noire dans ce monde. “

‘Mangrove‘recrée la soi-disant “Marche de la mangrove” de 1970 et le procès qui a suivi auquel neuf militants ont été soumis, injustement arrêtés après avoir protesté avec des centaines de manifestants contre la violence exercée par la police métropolitaine contre la communauté noire de Notting Hill. Parmi les personnes jugées figuraient Altheia Jones-LeCointe, du mouvement britannique Black Panther, Darcus Howe et Frank Crichlow, propriétaire du restaurant emblématique The Mangrove, à l’origine de la répression policière et au centre des manifestations. La première coïncide avec le 50e anniversaire de la marche.

Réalisé par Steve McQueen, co-écrit par Alastair Siddons et Steve McQueen, et avec Letitia Wright, Shaun Parkes, Malachi Kirby et Rochenda Sandall.

‘Les amoureux du rock‘raconte l’histoire d’amour fictive entre deux jeunes lors d’une soirée blues en 1980. Une ode au genre du “reggae” romantique, le soi-disant “rock amoureux”, qui ne sonnait que dans les maisons où les jeunes noirs organisaient leurs soirées quand ils ne l’étaient pas. ils étaient les bienvenus dans les discothèques et boîtes de nuit séparées.

Réalisé par Steve McQueen, co-écrit par Courttia Newland et Steven McQueen, et mettant en vedette la nouvelle venue Amarah-Jae St.Aubyn et lauréate du prix BAFTA 2020 à l’étoile montante Michael Ward. Pour compléter son casting principal sont Shaniqua Okwok, Kedar Williams-Stirling, Ellis George, Alexander James-Blake et Kadeem Ramsay.

‘Alex Wheatle‘se concentre sur la vie et la carrière de l’écrivain primé Alex Wheatle, interprété par Sheyi Cole, de son adolescence à ses premières années d’adulte. Ayant passé son enfance dans un établissement institutionnel pour blancs, sans l’amour et l’affection d’une famille, Alex trouve à Brixton pour la première fois non seulement un sentiment de communauté, mais aussi sa propre identité et l’opportunité de libérer sa passion de la vie. la musique. Lorsqu’il est arrêté lors du soulèvement de Brixton en 1981, Alex fait face à son passé et entrevoit un chemin de réparation.

Réalisé par Steve McQueen, co-écrit par Alastair Siddons et Steve McQueen, et avec les jeunes recrues Sheyi Cole et Jonathan Jules.

‘Éducation‘parle de Kingsley, un enfant de 12 ans avec une fascination insatiable pour les astronautes et les fusées spatiales. Lorsqu’il est sorti de la classe et appelé au bureau du directeur pour sa mauvaise conduite, il découvre qu’il est envoyé dans une école spécialisée. Leurs parents, plongés dans leurs métiers respectifs pour progresser, ne sont pas pleinement conscients des politiques de ségrégation qui empêchent de nombreux enfants de bénéficier de l’éducation qu’ils méritent. Jusqu’à ce qu’un groupe de femmes décide de prendre l’affaire au sérieux.

Réalisé par Steve McQueen, co-écrit par Alastair Siddons et Steven McQueen, et avec Naomi Ackie et le nouveau venu Kenyah Sandy.

‘Rouge, blanc et bleu‘parle de Leroy Logan, un jeune médecin légiste qui aspire à plus que son travail de laboratoire solitaire. Lorsqu’il assiste à l’agression de son père par deux policiers, Leroy retrouve une vocation qui s’éternise depuis l’enfance: devenir policier. Une ambition née de la volonté délirante de changer les attitudes racistes des autorités de l’intérieur. Leroy doit faire face non seulement au manque de soutien de son propre père, qui rejette complètement ses aspirations, mais aussi au mépris constant et manifestement raciste de ses pairs de sa nouvelle position exemplaire en tant que policier métropolitain.

Réalisé par Steve McQueen, co-écrit par Courtia Newland et Steve McQueen, et avec John Boyega et Steve Toussaint.

‘Petite hache’ Il est produit par Mike Elliot et Anita Overland, et comprend Lucy Richer, Rose Garnett, Tracey Scoffield, David Tanner et Steve McQueen lui-même en tant que producteurs exécutifs. Les cinq films qui composent ‘Petite hache’ sont une production de la BBC en association avec BBC Films, Turbine Studios, Lammas Park, EMU Films et Amazon Studios.

