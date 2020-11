Le portail Deadline rapporte exclusivement que l’actrice mexicaine Barbara de Regil a rejoint le casting du film américain Blackout, aux côtés de l’acteur Josh Duhamel (Transformers, 2007), un projet qui marque ses débuts à Hollywood.

Un synopsis officiel de Blackout prévoit ce qui suit:

«Blackout suivra Cain (Duhamel), qui se réveille dans un hôpital mexicain sans mémoire. Après avoir rencontré Anna (Cornish), il découvre qui elle est, mais se retrouve bientôt à se battre pour sa vie lorsque diverses factions du cartel en guerre l’attaquent, chacune cherchant quelque chose qu’il a volé. Cain cherche des réponses à son collègue et mentor, l’agent DEA McCoy (Nolte). “

Outre Bárbara de Regil et Josh Duhamel, le casting est composé des performances d’Abbie Cornish (Jack Ryan), Nick Nolte (Guerrier), et les Mexicains José Sefami (Amores perros), Hernán Del Riego (Histoire d’un crime: Colosio ) O Omar Chaparro (Pokémon: Détective Pikachu).

Le script est fourni par Van B. Nguyen, tandis que le président exécutif est occupé par Macaroni Sam, surtout connu pour avoir réalisé les séquences d’action de John Wick 3: Parabellum (2019).

Bárbara de Regil est connue pour avoir participé à différents feuilletons tels que Bajo el alma (2011), Amor cautivo (2012), Secretos de familia (2013), So in the quartier as in the sky (2015). Bien que l’une de ses œuvres les plus reconnues, sur le petit écran, ait été son rôle principal dans Rosario tijeras (2016-2019). Sur grand écran, il a participé à Happy Times (2014), Ni tú ni yo (2018), Loca por el trabajo (2018) et Rebelión de los Godínez (2020). L’actrice apparaîtra également bientôt dans la comédie d’action mexicaine MexZombies.

Bárbara de Regil en ciseaux Rosario

Selon IMDb, Blackout sera présenté en première à un moment donné en 2021 et les enregistrements ont déjà commencé à Mexico.

