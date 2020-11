Le décès de Chadwick Boseman C’est l’un des coups les plus durs que les fans de l’univers cinématographique Marvel ont reçu, car il a laissé l’un des personnages les plus aimés de la franchise et maintenant Marvel Studios cherchera un moyen de faire en sorte que le deuxième film solo ait une fin méritée. pour le caractère de T’Challa, mais apparemment la bataille qui aura lieu dans cette suite sera beaucoup plus grande, car des rumeurs indiquent que nous verrons Namor et le docteur Doom dans «Panthère noire 2».

Selon certaines sources de Marvel Studios, ils ont veillé à ce que le manteau de Black Panther passera Shuri, qui a déjà porté le manteau dans les bandes dessinées, alors maintenant elle sera la reine de Wakanda, ce qui sera expliqué dans ce film qui devrait arriver approximativement en 2023 après ‘Thor: Love and Thunder’.

Selon ces mêmes sources proches de Marvel Studios, ils cherchent à nous voir Namor et Doctor Doom dans ‘Black Panther 2’, puisque vous souhaitez faire le premier pas vers l’arrivée de Les quatre Fantastiques, en plus du fait que l’intrigue pourrait porter sur une lutte entre nations, car peut-être savons-nous Latveria, lieu de Doom, plus Atlantis, place de Namor.

Jusqu’à présent, on sait officiellement peu de choses sur “ Black Panther 2 ”, car la mort de Chadwick Boseman a pris Marvel Studios par surprise, car ils ne savaient pas que l’acteur combattait le cancer du côlon avant même de prendre le rôle de ce héros dans «Captain America: guerre civile».