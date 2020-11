La plateforme HBO Max semble avoir redonné vie à Univers étendu DC, Eh bien, il se charge de faire “ Snyder Cut ” dans une telle demande que les fans et les acteurs eux-mêmes avaient demandé et il semble que Warner prend en compte les fans maintenant, car on sait que nous verrons cette version de Batman, mais apparemment pas seulement pour “ Zack Snyder’s Justice League ”, car maintenant, la rumeur dit que nous pourrions voir Ben Affleck dans “ Justice League 2 ”.

Le réalisateur Zack Snyder était le créateur du DCEU et avait une idée très claire de la franchise, mais il semble que Warner n’était pas entièrement heureux, ils ont donc cherché à effacer sa vision avec l’arrivée de Joss Whedon, quelque chose qui n’a pas fonctionné non plus, alors maintenant la vision de Snyder pour l’avenir possible de la franchise est prise en considération, comme d’autres films de “ Justice League ” étaient à l’esprit.

Selon les informations de sources proches, nous avons pu voir Ben Affleck dans ‘Justice League 2’, car apparemment Warner travaille en collaboration avec HBO Max pour faire une deuxième partie de ‘Justice League’, quelque chose qui ressemble à la vision originale de Snyder et même apparemment Affleck est plus que disposé pour endosser le rôle de Batman, pendant qu’il dialogue avec Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa et Ray Fisher pour qu’ils puissent remettre les costumes Superman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et Cyborg respectivement.

Bien que les reprises de «Ligue de justice de Zack Snyder», mais apparemment, l’idée de continuer avec la franchise est plus que ouverte à la fois par HBO Max et Warner et tout indique qu’Affleck est plus que disposé à revenir en tant que Dark Knight.