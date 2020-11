27 ans plus tard, enfin, Disney travaille sur le deuxième volet de son film de sorcière populaire, Bien qu’à l’époque, il n’ait pas eu le succès escompté, avec le temps, il a réussi à atteindre une large base de fans et à devenir un film culte, de nouveaux détails sont donc apparus sur l’intrigue de la suite de ‘Hocus Pocus’.

Actuellement, on sait seulement que le réalisateur, Adam Shenkman, a été embauché par le studio de prendre en charge ce nouveau film et bien que le retour des trois protagonistes n’ait pas encore été confirmé, c’est presque un fait qu’ils apparaîtront dans la suite, puisque depuis la rumeur d’un nouvel opus, Bette Midler, n’a pas cessé montrez votre enthousiasme en apparaissant dans «Hocus Pocus 2».

Il parait, le projet a déjà commencé et cela a plu à Midler, comme l’a révélé une interview avec People. “Ils nous ont présenté un aperçu, et après que nous ayons décollé, parce que cela fait 27 ans, nous l’avons regardé et je pense que nous avons tous convenu que c’était plutôt cool”, a déclaré l’actrice, donc les attentes autour de la suite ont commencé à augmenter.

Tandis que, une partie du succès attendu du nouvel opus réside dans les trois protagonistes, Midler espère que davantage de personnes qui ont participé au film original rejoindront le nouveau projet, estimant qu’elles faisaient toutes partie de la réalisation que le film a réalisée au fil des ans.

“Nous essayons de voir qui est disponible, qui travaille toujours et qui peut revenir, parce qu’une grande partie du succès de ce que nous avons fait dans ce film était lié à l’équipe qui était entourée, cela avait à voir avec l’équipe qu’ils ont constituée pour faire ce film, les gens qui ont fait Le vol et le gréement, les gens qui ont fait les écrans verts, je ne pense pas qu’ils l’appelaient l’écran vert à l’époque. Les gens qui ont fait la coiffure et le maquillage, qui étaient tous exemplaires, les clients et les spécialistes des effets spéciaux », a déclaré Bette.

De cette manière, Bette Midler, a révélé les premiers détails de l’intrigue de la suite de ‘Hocus Pocus’, Nous espérons donc que le projet commencera bientôt ses enregistrements afin qu’il puisse arriver courant octobre 2021, car ce serait le mois idéal pour la première, puisque le premier film a plus de reproductions pendant Halloween.