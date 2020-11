Ce que nous disons depuis des semaines s’est concrétisé: l’épicentre du box-office du second semestre s’est déplacé en Asie (Chine, Japon, Corée) alors que l’Europe était déjà la première grande région où les cinémas ont de nouveau fermé, résultat de rebonds / épidémies de COVID-19. Et les États-Unis? Bien merci. TOUS les films sortis entre août et novembre ne correspondent pas à ce qu’il a fait Tueur de démons au Japon (approchant déjà les 200 millions de dollars en seulement 24 jours).

Mais ce qui est certain, c’est que les fans de Christopher Nolan ont aujourd’hui quelque chose à fêter. Principe est finalement devenu le 4e film à atteindre 350 millions de dollars dans le monde: aux États-Unis, il s’élève à 55,1 millions de dollars et sur les marchés internationaux à 295,7 dollars, pour un total de 350,8 millions de dollars. Ses meilleurs territoires sont la Chine (66 millions de dollars), le Japon (25,0 dollars), le Royaume-Uni (22,8 dollars), la France (22,5 dollars), l’Allemagne (19,0 dollars), la Corée du Sud (15,0 dollars), la Russie (12,0 dollars) et Taïwan (11,9 dollars). Il reste 16 pays à publier, dont l’Argentine, l’Inde, l’Indonésie et les Philippines.

Et comme données: 40,3 millions de dollars ont été gracieuseté d’écrans IMAX. Un succès ou un échec? Apparemment, la discussion doit aller beaucoup plus loin que cela, et elle mérite d’être rappelée comme le film qui a tenté de ramener l’hémisphère occidental en salles.

Japon

Les amateurs d’anime doivent être extatiques: Demon Slayer The Movie: Mugen Train Il a de nouveau été couronné comme le film le plus regardé de la planète ce week-end, avec 21,8 millions de dollars et 193,3 millions de dollars accumulés en 24 jours. Si on leur ajoute leurs 9,6 millions de dollars en 10 jours à Taiwan, l’animation de Toho et Aniplex vient de surpasser Oiseaux de proie (201,8 $) en tant que huitième film le plus rentable au monde en 2020, puisqu’il ajoute déjà 203 millions de dollars.

Avec un box-office qui – de moins – atteindra 280 millions de dollars, Tueur de démons est en passe de terminer dans le top 6 mondial de 2020, derrière deux films chinois et trois films hollywoodiens. En données: il est également proche du record au format IMAX au Japon (12,0 millions de dollars), qui appartient toujours à Rhapsodie bohémienne (13,4 millions de dollars).

Chine

La nation qui possède le film numéro 1 (Les huit cent), le chiffre 3 (Mon peuple, ma patrie) et le chiffre 7 (Jian ziya) de 2020, entrera bientôt dans le top 10 annuel avec un quatrième succès: Le sacrifice. Cette semaine, le film patriotique chinois a totalisé 14,4 millions de dollars, portant son jackpot à 134,4 millions de dollars. Il lui suffira d’ajouter 141,4 millions de dollars pour déloger de la dixième place à Uni (En avant)Disney, le film le moins rentable de l’histoire de Pixar.

Comme si cela ne suffisait pas, le drame chinois Retour au quai c’était le troisième plus gros début sur la planète cette semaine, à 7,1 millions de dollars. Contrairement aux États-Unis, où RIEN (sauf Les Croods 2) sortira d’ici décembre, en Chine il y a un calendrier de première chargé: aujourd’hui vient le remake raté de 2019 de Hellboy; Le 13 c’est au tour de Les aéronautes; le 27 c’est à Les Croods 2 déjà Une seconde, nouveau projet du célèbre réalisateur Zhang Yimou.

Corée du sud

Le quatrième plus gros début cette semaine a été une gracieuseté de la Corée du Sud, où Collectionneurs, du directeur Park Jung-bae a empoché 4,7 millions de dollars.

Comme nous le prévoyons, aucun succès n’est dû à l’Europe, car les théâtres en France, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni, en Autriche, en Belgique, en Pologne, en République tchèque, en Grèce et aux Pays-Bas sont déjà fermés, ainsi que dans certaines régions d’Espagne et du Danemark.

États Unis

Laisse le partir, Le thriller mettant en vedette Kevin Costner et Diane Lane (Superman’s Dads!) a fait ses débuts à la 1ère place, avec 4,1 millions de dollars. Les deux tiers de son public avaient plus de 35 ans. En outre, Focus Features a réussi pour la première fois à avoir des films en premier lieu pendant deux semaines consécutives, puisque la semaine dernière, l’honneur est allé à Viens jouer, cela en 10 jours ajoute 5,6 millions de dollars.

Dans votre 5ème semaine, Guerre avec grand-père ajoute 13,4 millions de dollars, et Vengeance implacable a porté sa provision à 11,2 millions de dollars.

Autres films en salles

Les sorcières. Il a ajouté 3,5 millions de dollars à ses coffres, pour un total de 10,1 millions de dollars en 10 jours, dans 26 pays. Il a fait ses débuts à la 2ème place à Taïwan et à la 1ère en Thaïlande, tandis que la Russie reste son meilleur territoire, avec 3,3 millions de dollars. Vendredi, il arrive au Brésil.Viens jouer. Le film d’horreur n’est pas seulement projeté dans les salles américaines. Dans 15 autres marchés, il a ajouté 0,61 million de dollars, pour un cumulatif de 1,36 million de dollars. À l’échelle mondiale, il accumule 7 millions de dollars.Les nouveaux mutants. Il ajoute 45,1 millions de dollars dans le monde, et bien qu’il ait déjà dépassé le redémarrage de Hellboy (oui, celui qui ouvre aujourd’hui en Chine) déjà Injecté de sang (37,2 millions de dollars) ne dépassera pas Elektra (56,8 $) et Le punisseur (54,3 $).Après nous avons collié. La suite totalise 47,9 millions de dollars et ne représente déjà que 20 millions de dollars sur les 69,7 millions de dollars que son prédécesseur a levés en salles. guichet



Edgar Apanco Fan-from-hell des numéros de cinéma. Il était rédacteur en chef de magazines économiques (non, ce n’est pas de là que vient son amour pour les chiffres). Aujourd’hui, il est un expert des reportages au box-office et du marketing de contenu (happy marketing … #OkNo).