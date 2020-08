Malgré l’inclusion de Hawkman sur sa liste, le film Black Adam n’inclura pas Hawkgirl en tant que membre de la Justice Society of America.

Dwayne Johnson confirme que Hawkgirl n’apparaîtra pas dans le film de DC Black Adam. Alors que les débuts de Black Adam dans le DCEU n’auront pas lieu avant 2021, l’implication de Johnson dans le projet remonte à plusieurs années. Johnson a commencé à développer Black Adam en 2008 avec le rêve d’y jouer, mais le processus a été assez lent. Enfin, Black Adam sera une réalité et la production devrait commencer l’année prochaine.

Dwayne Johnson a fait la promotion avec enthousiasme du projet, qui mettra également en vedette Noah Centineo en tant que membre de la Justice Society of America sous le nom d’Atom Smasher.

Johnson et Centineo ont participé le week-end dernier au DC FanDome, où ils ont partagé des nouvelles du film DC et bien qu’ils n’aient pas d’images à montrer, Johnson a révélé une vidéo réalisée avec des arts conceptuels qui montrait les origines de Black Adam en tant qu’ex esclave qui devient un chercheur de justice extrêmement puissant. Johnson a également pu révéler quels autres membres de la JSA seront inclus dans Black Adam, ce dont les fans étaient très curieux. En plus d’Atom Smasher, les trois personnages qui feront leurs débuts sur grand écran seront Hawkman, Doctor Fate et Cyclone.

Hawkgirl n’apparaîtra pas dans Black Adam

Bien sûr, lorsque Hawkman est mentionné, Hawkgirl devrait également faire une apparition. Cependant, le super-héros de DC n’a pas été inclus lors du panel du film au fandome de DC, ce qui a amené certains fans à se demander où elle se trouve. Dwayne Johnson a répondu à un fan et a expliqué que «Hawkgirl faisait 100% de notre équipe JSA d’origine, mais malheureusement, c’est une histoire compliquée que je partagerai avec les fans à l’avenir. Mais cela a ouvert la porte à une autre opportunité incroyable pour une autre actrice d’intervenir et d’écraser le rôle de Cyclone. Je pense que tout fonctionne comme il se doit ».

Où est hawkgirl tho pic.twitter.com/NNGaQmzlVe – mouse (@boybenzedrine) 23 août 2020

Le personnage pourrait apparaître dans une suite

Ce commentaire de l’acteur implique que quelque chose a dû arriver pour finalement être exclu de l’histoire. Il semble donc presque qu’il y ait eu une sorte de problèmes de droits qui ont empêché Hawkgirl d’être dans le film, mais cela semble peu probable étant donné que le personnage est apparu dans diverses séries télévisées et films d’animation. On ne sait donc pas ce qui aurait pu l’empêcher d’apparaître dans Black Adam, mais les fans pourraient le découvrir à l’avenir si Johnson peut leur dire. Cela augure bien que Johnson soit enthousiasmé par l’ajout de Cyclone, et il sera intéressant de voir cette JSA prendre vie sur grand écran.

Maintenant que les personnages ont été révélés, il y a beaucoup de curiosité pour savoir qui les jouera. Jusqu’à présent, Johnson et Centineo sont les seules personnes confirmées pour Black Adam, bien que Johnson ait récemment plaisanté en disant que Ryan Reynolds jouerait Hawkman. DC FanDome aurait été l’occasion idéale d’annoncer le reste de la distribution, mais comme cela ne s’est pas produit, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour en entendre parler. Peut-être que le studio attend le début de la production pour s’assurer qu’il n’y a pas de changements de dernière minute. Cependant, les fans sont ravis de rencontrer la JSA de Black Adam.