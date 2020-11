Bien que DC Extended Universe prépare un grand changement dans sa continuité avec la première de ‘Le flash’, ils vont de l’avant avec d’autres films, l’un d’eux est ‘Adam noir’, qui sera en vedette Dwayne Johnson et que cela nous apportera plus de personnages qui seront importants pour la franchise et l’un d’entre eux est peut-être l’un des plus puissants de DC, puisque nous verrons Doctor Fate dans ‘Black Adam’.

Dans le passé DC FanDome Quelques détails importants ont été révélés pour cette adaptation, qui jusqu’à présent n’a pas de date de sortie, mais devrait arriver en 2022 ou 2023 et où nous verrons enfin le Justice Society of America avec Hawkman et Atom Smasher, joué par Aldis Hodge et Noah Centineo respectivement.

Mais non seulement ces personnages feront partie de ce film, car il a été confirmé que nous verrons Docteur Fate dans ‘Black Adam’ et jusqu’à présent, on ne sait pas qui jouera le sorcier, mais ce personnage est déjà apparu précédemment dans la série «Stargirl», mais on ne sait pas à quel point son apparence est importante dans ce film compte tenu de la magie à laquelle Black Adam a accès.

Jusqu’à présent, on en sait très peu sur ce film et l’intrigue possible, mais il semble qu’il servira d’introduction à des personnages plus peu explorés dans des versions d’action réelle telles que des séries et des films, et on s’attend également à ce que finalement dans un troisième volet de «Shazam» confirme enfin une confrontation entre ces personnages, mais il semble que nous devrons attendre longtemps.