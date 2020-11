L’organisation terroriste a peut-être été très calme ces dernières années, principalement à cause des événements de Thanos, mais elle a toujours été présente au sein du MCU. Avec le retour de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) sur grand écran grâce à ‘Black Widow’ qui se situera entre ‘Captain America: Civil War’ et ‘Avengers: Infinity War’, nous n’avons pas pu découvrir que l’un des personnages les plus importants est membre de cette organisation, Thaddeus Ross pourrait être un agent HYDRA.

Ce n’est pas n’importe qui, c’est le Secrétaire d’État, le personnage joué par l’acteur William Hurt reviendra pour le film qui se déroule entre les deux années des films susmentionnés, après que Natasha ait aidé Captain America (Chris Evans) à s’échapper en violant les accords de Sokovia.

Il est important de se rappeler que Ross s’oppose aux Avengers et aide à localiser Hulk qui était un fugitif et le reste de l’équipe qui n’a pas signé les accords car il était important de les placer sous le contrôle d’HYDRA. Cette théorie est mise en avant par Podnerdofficeboy sur Reddit, un célèbre portail où les fans téléchargent ce type de contenu intéressant.

“Crossbones doit avoir tué Cap au début du film [‘Civil War’] (Scarlet Witch a gâché ça). Sans Cap, Iron Man aurait probablement convaincu la plupart des autres de signer. Je pense que Falcon était peut-être le seul contre cela, mais ils auraient facilement pu prendre soin de lui. Peut-être arrêté et expérimenté (je pense qu’il serait un candidat décent pour un nouveau programme Winter Soldier) », a-t-il écrit.

Il poursuit en expliquant que Thaddeus Ross pourrait être un agent HYDRA et s’il avait réalisé ses plans, Thanos aurait gagné en disant que: «Même Thor et Hulk n’auraient pas été un problème. Nous savons d’après les deux premiers films Avengers qu’Iron Man est le meilleur pari pour les sortir. Pensez-vous que cela aurait été difficile de convaincre Tony qu’il s’agissait de menaces? ” Il semble que les plans d’HYDRA vont bien au-delà de ce qui a été imaginé et avec le multivers ouvert qui sait jusqu’où ils pourraient aller.