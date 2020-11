Aucun acteur, quelle que soit sa renommée ou sa position, n’est à l’abri des processus de casting de temps en temps. Surtout lorsqu’il s’agit d’aborder des productions en dehors du cercle du confort. Cela est arrivé à l’actrice espagnole Blanca Sánchez, qui, bien qu’elle soit le protagoniste de Las chicas del cable, une série à succès de Netflix, a récemment révélé qu’elle avait peut-être participé à la série acclamée Game of Thrones.

Sánchez a rendu visite au programme El Hormiguero, dans sa version espagnole, avec Javier Rey, sa co-vedette du nouveau film El verano que vivimos. Là, il a subi le jeu de Trancas et Barrancas, une dynamique qui teste les invités pour voir à quel point ils se connaissent. C’est au cours de cette activité que le secret a été révélé.

Selon les animateurs de l’émission (via), Blanca Sánchez est arrivée à la deuxième place lors d’un processus de casting pour la série Game of Thrones, et parmi les personnages qu’elle aurait pu jouer se trouvaient: Missandei, le fidèle traducteur de Daenerys Targaryen, Melissandre la sorcière rouge d’Essos, ou Shae, la prostituée qui devient finalement l’amant de Tyrion Lannister.

Si vous êtes fan de la série, il n’est sûrement pas nécessaire d’expliquer qui est chacun des personnages susmentionnés et il est probable que vous imaginiez déjà dans lequel de ces rôles Blanca Sánchez aurait pu entrer dans le jeu. Javier Rey a opté pour la troisième option et a échoué instantanément. Ce n’est qu’alors que nous avons découvert que Blanca pouvait devenir Missandei.

Selon la paire de marionnettes parlantes qui ont servi d’arbitres pour le match, leurs enquêtes ont révélé que Sánchez était à la deuxième place, presque sur le point de décrocher le rôle. L’actrice a déclaré qu’elle ne connaissait pas cette information, mais que si c’était vrai, elle la remplirait de beaucoup de bonheur sans aucun doute.

Le rôle de Missandei est allé à Nathalie Emmanuel, qui était sur Game of Thrones de la troisième à la dernière saison de la série. Cela signifie que Blanca aurait pu avoir une longue course dans la série si elle avait été choisie. Dans tous les cas, l’actrice espagnole est devenue le protagoniste de La chicas del cable, l’une des séries les plus réussies du titan en streaming, entre autres projets.

De plus, Blanca Sánchez ne fait peut-être pas partie du casting de Game of Thrones, mais au cinéma, elle a travaillé avec des réalisateurs tels que Pedro Almodóvar et Alex de la Iglesia jusqu’à deux fois avec chacun.

