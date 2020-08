The New Mutants est enfin dans les salles après des années de retards et même quelques reprises, et les résultats sont moins que stellaires. Les critiques n’ont pas été formidables, certains l’appelant le pire film X-Men de tous les temps (en le mettant en compagnie de X-Men Origins: Wolverine et Dark Phoenix). Bob McLeod, qui a créé les nouveaux mutants, a écrit sur Twitter que le film avait réussi à effacer ses contributions aux personnages.

Il a écrit: «J’étais très excité quand j’ai appris qu’ils faisaient un film sur les nouveaux mutants. Je pensais qu’en faire un film d’horreur était peut-être une idée intéressante, mais pas du tout comment les personnages devraient être présentés au grand public. Mais, hé, mes personnages dans un film! Je n’aurais jamais pensé que cela arriverait réellement. Mais ensuite, j’ai été déçu de ne pas avoir donné de tresses à Dani, même si j’aime Blu Hunt. J’ai été déçu lorsque Rahne n’était pas une rousse aux cheveux hérissés, même si j’adore Maisie Williams. J’ai été déçu que Sam ne soit pas grand et dégoûtant, même si j’aime Charlie Heaton. Mais j’ai surtout été très déçu que Roberto ne soit pas petit et à la peau sombre. Encore un autre exemple de blanchiment à la blanche à Hollywood. Il n’ya pas d’excuse. Donc, en gros, #JoshBoone a effacé tout ce que j’ai contribué à l’apparence des personnages. Et maintenant, le film est enfin sorti, et apparemment ils ont crédité quelqu’un du nom de Bob Macleod comme co-créateur. Ils n’ont même pas pu se donner la peine de vérifier l’orthographe de mon nom au cours des trois dernières années. Et cela ne peut pas être résolu. Ce sera pour toujours dans le film. Je pense que j’en ai fini avec ce film. «

