Selon Deadline, Disney et Lucasfilm ont peut-être commencé le développement d’une série dérivée de‘Boba Fett’pour Disney +. Pour le moment, l’étude n’a pas commenté cela, bien que considérant certains éléments de l’intrigue du premier épisode de la nouvelle saison de “ The Mandalorian ”, il semble raisonnable de supposer que le chasseur de primes préféré de nombreux fans aura enfin sa série.

La spéculation est née après les déclarations du producteur exécutif Jon Favreau concernant la pré-production de la troisième saison de «The Mandalorian» qui devrait commencer à tourner avant la fin de 2020. Cependant, des sources suggèrent que cette prochaine saison sera retardée jusqu’à printemps 2021 pour faire place à la série «Boba Fett», qui débutera le tournage la semaine prochaine.

De plus, Temuera Morrison, que nous avons vu comme Jango Fett dans Star Wars Episode II, “L’attaque des clones”, reprendrait vraisemblablement son rôle. Considéré comme le meilleur chasseur de primes et mercenaire de la galaxie, Jango a été choisi. à cloner, fabriquant ainsi une armée de répliques identiques. Jango a été tué par Mace Windu (Samuel L.Jackson) lors de la bataille de Geonosis, son fils clone trouvant son casque et faisant allusion à son avenir en tant que Boba Fett du triloga original.

Lucasfilm a tendance à cacher toute information concernant leurs projets, bien que nous ayons récemment appris que Sophie Thatcher rejoindrait la franchise “ The Mandalorian ” dans un rôle à déterminer. Ce qui n’est pas clair, c’est s’il rejoindra la série principale ou l’une de ses éventuelles séries dérivées sur la même chronologie.

Pour couronner le tout, Disney + développe également une série Star Wars axée sur les femmes avec Leslye Headland à la barre, et ils semblent déterminés à développer diverses spin-offs avec des personnages de “ The Mandalorian ”, où Gina Carano et son personnage de Cara Dune pourraient entrer.