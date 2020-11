Octobre s’est terminé avec un équilibre irrégulier. Dans une grande partie de l’Europe (Italie, France, Royaume-Uni), les cinémas ont de nouveau fermé, laissant ainsi peu de reportages au box-office. En Chine et au Japon, divers blockbusters locaux enregistrent des chiffres records. Au Mexique, Les nouveaux mutants est le film le plus rentable et nouvelle commande il met le feu à la tuitosphère, et aux États-Unis … rien ne se passe juste.

En effet: La France et l’Italie ont déjà fermé leurs cinémas, et le Royaume-Uni le fera le 5 novembre. En Espagne, les cinémas sont toujours ouverts … mais il y a un couvre-feu. Ensuite, Où les nouvelles du box-office sont-elles générées? En effet: en Asie.

La Chine, marché imbattable

Sacrifice, film épique qui ajoute 10 jours sur le panneau d’affichage, accumule 107,0 millions de dollars. Derrière lui, ils ont fait leurs débuts Digimon Adventure: Dernière évolution (9,65 millions de dollars), qui avait déjà fait ses débuts sur d’autres marchés asiatiques, et Amour surdimensionné (3,05 millions de dollars), quasi-adaptation de Amour aveugle, bien que le film qui ne cesse de voler les projecteurs est Mon peuple, ma patrie, qui après 32 jours est finalement devenu le troisième film à dépasser 400 millions de dollars dans le monde, derrière Les huit cent Oui Mauvais garçons pour la vie.

Lors de son deuxième week-end, le méga-succès japonais a ajouté 37,0 millions de dollars supplémentaires, portant son cumul à 157,7 millions de dollars, dont 8,9 dollars provenant d’écrans IMAX, étant déjà le deuxième film le plus rentable dans ce format, derrière Rhapsodie bohémienne (13,4 millions de dollars). Avec ces chiffres, l’adaptation d’anime approche les 300 millions de dollars rien qu’au Japon.

Viens jouer

Tu te souviens que la semaine dernière rien ne s’est passé avec L’homme vide au box-office américain? Eh bien cette semaine, Viens jouer (Focus) a surpris et a été couronné à la 1ère place, avec 3,15 millions de dollars dans 2 185 salles. Le film a également fait ses débuts sur 12 marchés étrangers (dont la Pologne, le Danemark, la Suède, Hong Kong, le Portugal et la Grèce) où il a ajouté 0,57 million de dollars.

Son total mondial s’élève déjà à 347,1 millions de dollars, dont 40 millions de dollars grâce aux écrans IMAX. Ses 5 principaux marchés sont la Chine (66,5 USD), la Chine (53,8 USD), le Japon (24,1 USD), le Royaume-Uni (22,7 USD) et la France (22,5 USD). Il lui reste 18 pays à faire ses débuts, dont l’Argentine, l’Inde, l’Indonésie et les Philippines.

Sans faire ses débuts dans les salles aux États-Unis (parce que HBO Max) et dans une grande partie de l’Europe (parce que … les théâtres fermés) Les sorcières il a atteint 17 marchés, où il a ajouté 4,8 millions de dollars. Au Mexique, il a gagné 0,82 million de dollars, étant ainsi le meilleur début de l’ère COVID. Il a également fait ses débuts en Allemagne (0,48 USD), en Arabie saoudite (0,46 USD) et en Espagne (0,39 USD) et atteindra 9 autres marchés vendredi, dont Singapour, Taiwan et la Thaïlande.

Autres films en salles

Groenland. Le film a rapporté 36,2 millions de dollars. Il a fait ses débuts à la 1ère place en Autriche.Les nouveaux mutants. Il a servi 10 semaines dans le top 10 aux États-Unis, avec 23,9 millions de dollars. À l’échelle mondiale, il s’élève à 44,6 millions de dollars.Alita: l’ange de la bataille. Il est retourné dans mille théâtres … et a ajouté 128 mille dollars, c’est-à-dire ci-dessous Les nouveaux mutants dans votre 10e semaine.Vengeance implacable. Aux États-Unis, il s’élève à 9,5 millions de dollars et à 17,1 dollars dans le monde.Après avoir collied. La suite approche les 50 millions de dollars mondiaux; il totalise 47,5 $ même si sa première aux États-Unis a été très discrète. guichet



Edgar Apanco Fan-from-hell des numéros de cinéma. Il était rédacteur en chef de magazines économiques (non, ce n’est pas de là que vient son amour pour les chiffres). Aujourd’hui, il est un expert des reportages au box-office et du marketing de contenu (happy marketing … #OkNo).