Le jour de la fin du monde C’est devenu une autre de ces “ grandes ” premières de cette ère-COVID (c’est-à-dire plus de 15 millions de pesos et 250 000 téléspectateurs). Présent dans 1 677 salles et 2 642 écrans, le film de genre catastrophe a fait ses débuts avec 17,6 millions de dollars (y compris les projections précédentes) et 289 800 téléspectateurs. Apparemment, Diamond Films pourrait trouver ici son premier film avec plus de 50 millions de dollars en 2020.

Les sorcières eu une descente raide. Sur 1320 écrans, il a ajouté 3,5 millions de dollars, portant son cumul à 53,6 millions de dollars et 901 500 téléspectateurs. Atteindra-t-il 60 millions de dollars et un million de téléspectateurs? Oh. Nous le voyons un peu compliqué, même s’il restera très proche et deviendra le 2ème film le plus rentable de l’ère COVID, derrière Les nouveaux mutants.

Vidéocine

contrairement à nouvelle commande, qui pourrait sauter la classification C, La danse du 41 il a obtenu cette classification, ce qui – évidemment – a limité son audience. Il a réussi à rester à la 3e place hebdomadaire, avec 3,5 millions de pesos et 51 mille billets vendus, avec 933 écrans. Jusqu’où ira-t-il? Pour la façon dont les films se sont comportés à l’ère du COVID, il dépassera sûrement 10 millions de pesos, bien que tout dépendra de votre recommandation de bouche-à-oreille et de l’ouverture de cinémas dans chaque ville (dans CDMX, par exemple, il n’y a plus toutes les fonctions après 19h00., et cela a affecté leurs performances).

Zombie Station 2: Péninsule a rapporté 2,9 millions de dollars cette semaine et a porté son cumul à 24,4 millions de dollars et 443 500 téléspectateurs, toujours sur 1 072 écrans. Tout indique qu’il atteindra 500 000 téléspectateurs, mais qu’il n’atteindra pas 30 millions de dollars.

Deux animations (les plus petites) avaient une place dans le top 10 hebdomadaire. En sixième, l’animation australienne 100% loup, qui a fait ses débuts sur 709 écrans et a rapporté une somme modique: 2,1 millions de dollars et 40 800 téléspectateurs. Et en neuvième, toujours sur 359 écrans, le mexicain Le Camino de Xico, qui en 11 jours accumule 2,4 millions de dollars et 46 200 billets vendus.

Comme nous l’avons déjà noté, il y a trois films dans le décompte: La danse du 41, Le chemin de Xico Oui nouvelle commande, drame dystopique qui a porté son jackpot à 27,0 millions de dollars et 430 400 téléspectateurs. Autrement dit, il ne s’agit que de 5 millions du film le plus rentable de Michel Franco: Après Lucia.

Perdre quatre positions, Freaky: Ce corps est à tuer il a porté son jackpot à 6,0 millions de dollars et 107 300 téléspectateurs. Aussi, après le compte à rebours, Vengeance implacable il est resté dans 472 salles et a porté son cumul à 35,7 millions de dollars et 600 000 téléspectateurs après 6 semaines dans le top 10.

Finalement, Little Mix: LM5 – Le film de tournée il a eu des performances sur 82 écrans, où il a ajouté 375 900 pesos. Billets pour 3 800 fans vendus pour près de 100 pesos.

Billetterie au Mexique. Fin de semaine 46

Du 19 au 22 novembre 2020

La Journée de la fin du monde 14,6 millions de pesos (Diamond Films) Las Brujas 3,5 millions de pesos (Warner Bros) La danse des 41 3,5 millions de pesos (Cinépolis Distribución) Zombie Station 2: Peninsula 2,9 millions de pesos (Corazón Films) 100% Lobo 2,1 millions de pesos (ZIMA) Nouvelle commande 1,1 million de pesos (Videocine) Freaky: Cet organisme doit tuer 1,0 million de pesos (Universal Pictures) Revenge implacable 919200 pesos (ZIMA) El camino de Xico 418,400 pesos (Cine Caníbal) Little Mix: LM5 – The Tour Film 375900 pesos (Trafalgar Releasing) )

Source: @Canacine, @Showbeast

Corollaire: décembre

En août, septembre, octobre et novembre, le box-office mexicain a atteint en moyenne environ 25 à 28 millions de pesos, collectés, avec environ 450 000 téléspectateurs. Cette situation va-t-elle changer en décembre? Peut-être certaines semaines, lorsque de grandes premières font leurs débuts.

10 décembre: Les Croods 2: Une nouvelle ère17 décembre: Wonder Woman 198425 décembre: Dis moi quand tu31 décembre: Chasseur de monstre

guichet



Edgar Apanco Fan-from-hell des numéros de cinéma. Il était rédacteur en chef de magazines économiques (non, ce n’est pas de là que vient son amour pour les chiffres). Aujourd’hui, il est un expert des reportages au box-office et du marketing de contenu (happy marketing … #OkNo).