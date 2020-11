Il a fallu cinq mois depuis la réouverture des salles (début juin) pour qu’un film soit vu par plus de 250 mille téléspectateurs lors de son week-end d’ouverture. Finalement, ce film est arrivé, et c’est Les sorcières, une nouvelle adaptation du roman de Roald Dahl de Robert Zemeckis, qui a été vu sur 1850 écrans par 283 900 téléspectateurs du jeudi 29 octobre au dimanche 1er novembre. Au total, il a levé 17,8 millions de pesos (MDP), un million de plus que ce que l’ancien détenteur du record a fait: Briser le silence, gracieuseté du phénomène k-pop BTS.

En l’absence de grandes premières, les quelques films avec ce profil qui parviennent à faire leurs débuts (Scooby Doo, Tenet) finissent par multiplier – au moins par quatre – leurs nombres de départ. Si c’est le cas, Les sorcières pourrait finir par donner une bonne frayeur à Les nouveaux mutants (61,8 millions de dollars), détenteurs actuels de la note la plus élevée de l’ère-COVID. Si nous sommes honnêtes, la seule compétition “ forte ” en novembre est 3 films: Station Zombie 2- Péninsule (5 novembre), Bizarre (12 novembre) et Le jour de la fin du monde (19 novembre).

nouvelle commande chuté (sans surprise) à la deuxième place. Cette semaine, il a ajouté 3,6 millions de dollars, ce qui porte son cumul à 14,7 millions de dollars et 235 700 téléspectateurs. Évidemment, ne pourra pas dépasser Le film le plus rentable de Michel Franco, Après Lucia, un drame qui a rapporté 31,4 millions de dollars en 2012.

Vengeance implacable tu veux arracher Trolls 2: Tour du monde 4e place de gains dans l’ère COVID. En trois semaines, il ajoute 26,9 millions de dollars et 447 000 téléspectateurs. Et depuis que nous avons parlé aux êtres cheveux debout, ils ont porté leur cumul à 30,3 millions de dollars et 556 900 téléspectateurs en 6 semaines.

Il est Trolls 2 le film le plus long de ce top 10? Non. Cet honneur va à celui qui est également le plus rentable: Les nouveaux mutants. Avec ses millions de téléspectateurs, à sa 8e semaine, il a porté son cumul à 61,8 millions de dollars. Dix millions de retard (51,3 millions de dollars) apparaissent Principe, qui en 7 semaines a vendu 735 800 billets. Au cours des 5 derniers mois, c’est le film qui a fait ses débuts – de loin – dans le plus grand nombre de salles: 2771.

Deux films ont fait leurs débuts cette semaine en très petit nombre, même pour l’époque où ils le sont. L’un est le ‘remake’ Jeunes sorcières: nouvelle confrérie, qui dans 652 cinémas n’a ajouté que 2,2 millions de dollars grâce à 38 500 spectateurs. L’autre est Histoire d’un crime, sur 131 écrans, 323 200 pesos ont été récoltés, soit 4 800 téléspectateurs.

Finalement, Homme vide: le messager du dernier jour vit sa deuxième (et dernière) semaine dans le top 10. Disney ne se souciait pas de sa première ici et en Chine et dira au revoir au panneau d’affichage mexicain avec seulement 3,1 millions de dollars et 57 400 téléspectateurs. Sa place sera prise par Station Zombie 2 et – peut-être – l’édition remasterisée de Chiens d’amour, à l’occasion de son 20e anniversaire.

Les sorcières 17,8 $ MDP (Warner Bros. Pictures)nouvelle commande 3,6 millions de dollars (Vidéocine)Vengeance implacable 2,8 millions de dollars (ZIMA)Jeunes sorcières: nouvelle confrérie 2,2 $ MDP (Sony Pictures)Trolls 2: Tour du monde 750,300 pesos (Universal Pictures)Les nouveaux mutants 619300 pesos (Disney)Homme vide: messager du dernier jour 601 000 pesos (Disney)Principe 431600 pesos (Warner Bros. Pictures)Comme les chats et les chiens 3: pattes jointes 363300 pesos (Warner Bros. Pictures)Histoire d’un crime 323 200 pesos (ZIMA)

