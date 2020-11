Il y a 16 ans Brad Pitt a créé un succès international qui est maintenant devenu l’un des pires films âgés de sa filmographie. Je parle de Troie (2004), l’adaptation qui a recréé l’Iliade d’Homère (avec de nombreuses licences) qui, bien qu’elle ait connu une certaine fureur mondiale, est aujourd’hui un désastre artistique aux proportions épiques. Je l’ai récemment vue découvrir à nouveau un film pire que dans mes souvenirs: l’expérience sert à être stupéfaite par les gestes excessifs d’Orlando Bloom, nous rappelant qu’Eric Bana n’est pas un si mauvais acteur après tout et que Brad Pitt n’a jamais eu autant de plans focalisés sur exaltez sa beauté avec un regard vers l’horizon inclus comme dans ce film. Pas dans Legends of Passion, où il en a quelques-uns.

Cependant, si une chose n’a pas changé au fil du temps, c’est la beauté naturelle de l’artiste aux cheveux dorés et sa réputation comme l’un des acteurs les plus respectés d’Hollywood. Une réputation qu’il a acquise grâce à être un bon partenaire et un gentleman sur ses tournages. Et précisément à propos des messieurs, c’est cette histoire que je vous raconte ci-dessous.

Troy (© 2004 Warner Bros. Ent. Tous droits réservés)

Troy avait deux héros opposés comme protagonistes, le Achille Brad Pitt obsédé par l’idée de se faire une place en tant que plus grand guerrier de l’histoire et Hector de Eric Bana, le héros le plus humain du film qui se sacrifie dans une bataille de mêlée pour l’amour de son peuple et de son frère. Cependant, bien qu’ils soient les deux piliers masculins de l’intrigue, ils ne partageaient guère les mêmes scènes: ils en ont un dans le premier arc lorsqu’ils rencontrent pour la première fois des épées dans leurs mains, et un dernier lorsqu’ils se font face dans le duel final qui déclenchez la guerre aux portes de Troie.

Pour cette bataille filmée sur les plages de Cabo San Lucas, les deux acteurs ont voulu être aussi fidèles que possible à leurs personnages, filmant eux-mêmes cette séquence qui nécessitait l’utilisation d’armures, de lances et de boucliers. Et pour le tourner comme ils le voulaient, Brad et Eric ont conclu un accord. Un gentlemen’s agreement.

Au-delà de répéter la chorégraphie autant de fois que nécessaire et de connaître chacun des mouvements qu’ils ont dû faire dans le combat de 3 minutes, ils ont décidé de mettre un prix sur chaque coup qui sortait du scénario. Autrement dit, les gifles qui blessent ou blessent le partenaire afin de se protéger mutuellement.

La valeur de chaque coup mineur était de 50 $ (41 €) et les plus graves de 100 $ (82 €). Autrement dit, ce n’était pas un prix élevé si l’on considère que Brad Pitt a facturé 17,5 millions de dollars (14,5 millions d’euros) pour son travail sur cette production, mais cela a servi de valeur symbolique à cet accord entre messieurs et bons collègues.

Combien ont-ils fini par payer? Eh bien, ils se sont tellement protégés et étaient si parfaits avec la chorégraphie qu’Eric Bana a dû payer 750 $ (621 €) à son partenaire, tandis que Brad Pitt n’a payé que 200 $ (165 €). Je veux dire, Eric était le plus agressif des deux, pour le décrire d’une manière ou d’une autre.

«Ils m’ont donné quelques gifles», a partagé Eric Bana il y a des années à zap2it.com (via Chicago Tribune), «y compris un revers sur tout le visage».

S’ils ont dû dépenser si peu d’argent, c’est qu’en plus de répéter le combat jusqu’à ce qu’ils en aient assez, ils ont passé plusieurs mois à s’entraîner. Dans le cas de Brad, pas moins de huit mois au régime et en faisant de l’exercice pour gagner environ 5 kilos de muscle. Quelque chose qui se remarque dans chaque plan du torse nu ou des fesses qui ornent le film. À ce moment-là, Brad était loin des objectifs de la caméra depuis deux ans – bien que persécuté par les paparazzi pour son mariage avec Jennifer Aniston – et se livrait complètement au personnage d’Achille, à tel point qu’il a fini par subir une blessure, ironiquement, en le tendon d’Achille.

Gladiator (2000) avait donné un nouvel éclairage au phénomène du cinéma péplum il y a quelques années et Troy était le pari de Warner Bros. de sauter dans le train en marche du moment. Le résultat a été un film qui a été dévasté par l’ouragan Marty et qui a coûté 175 millions de dollars (145 millions d’euros) à faire. L’Allemand Wolfang Petersen s’était déjà couronné expert des superproductions estivales avec des films comme Air Force One (1997) et The Perfect Storm (2000) lorsque le studio lui a donné les rênes de la bataille épique.

Cependant, sa version de Troie a attiré des millions de spectateurs dans les salles de cinéma, mais les critiques ne l’aimaient pas tellement. L’attrait de Brad Pitt et Eric Bana, et le retour d’une autre histoire péplum qui a ramené les téléspectateurs à la fureur de Gladiator, ont joué leur rôle d’attraction de masse, mais le véritable résultat a été une production plus axée sur le spectacle visuel – y compris le Le visage et le torse de Brad – que dans la profondeur dramatique de l’histoire. C’était comme si l’obsession des plans parfaits copiés du cinéma péplum des années 50 et 60 avait complètement volé l’attention de la production, faisant une brèche évidente dans les faibles performances de ses protagonistes.

Et non seulement moi et d’autres critiques de cinéma le pensons, Brad Pitt aussi. Après avoir payé sa dette à Eric Bana, l’acteur a été tellement déçu du résultat de Troie qu’il a pris une décision qu’il a appliquée au reste de sa carrière. Il ne l’a pas reconnu tout de suite, il a pris son temps pour partager son opinion avec le monde, mais c’est en 2019 dans une interview au New York Times qu’il l’a avoué. “Tout a radicalement changé avec Troy. J’étais déçu “ Il a dit, ajoutant qu’il aurait dû tourner un film des frères Coen qui allait s’appeler To the White Sea, mais puisque ce projet n’a pas abouti et que son contrat l’obligeait à faire un film avec Warner Bros., parce que Troy l’a fait. .

“Ils m’ont mis à Troie. Ce n’était pas douloureux mais j’ai réalisé que la façon dont ce film était raconté n’était pas ce que je voulais. J’ai fait mes propres erreurs”, a-t-il déclaré en ajoutant que David Fincher l’avait “gâté” avec Le Club de la lutte en 1999. Malgré le succès commercial, Brad a été déçu par le manque de profondeur de son personnage, Achille. “Je ne pouvais pas sortir du milieu du plan. Je devenais fou”, a-t-il ajouté en évitant de blâmer le réalisateur. «Mais en cours de route, c’est devenu une affaire commerciale. Chaque prise était comme “voici le héros!” Il n’y avait pas de mystère. J’ai donc pris la décision de n’investir que dans des histoires de qualité. C’était un changement clair qui a conduit à la prochaine décennie de mes films“.

Et si nous regardons sa filmographie après Troy, nous pouvons voir qu’il a livré. En tant qu’acteur avec des films tels que Babel (2006), Inglourious Basterds (2009), The Tree of Life (2010), Moneyball (2011), World War Z (2013) ou Once Upon a Time in … Hollywood (2019) -qui lui a valu son premier Oscar-, et aussi en tant que producteur de films acclamés tels que The Blues of Beale Street (2018), The Vice of Power (2018), Beautiful Boy, you will always be my fils (2018), Z, the lost city (2016) ), Moonlight (2016), Selma (2014) ou 12 ans d’esclavage (2013).

Comme vous le voyez, Tom Cruise n’est pas le seul acteur qui aime se donner au maximum dans ses scènes d’action. Brad Pitt aussi et il le paie même.

