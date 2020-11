L’acteur Brandon Routh est connu pour son portrait de l’homme d’acier dans le film “ Le retour de Superman ” 2006, un film qui a été bien accueilli par la critique et les fans, mais malgré l’accueil, il n’y a pas eu de suite de cette histoire, ce qui a laissé des doutes chez les fans, mais récemment l’acteur a révélé pourquoi il n’y avait pas de «Superman Returns 2».

Le personnage de Superman est l’un des plus rentables du cinéma et après le départ de Christopher Reeve Il n’y avait plus d’adaptations avant “ Superman Returns ”, mais malgré la réception, il a été décidé de faire une version différente avec Henry Cavill et réalisé par Zack Snyder, qui deviendrait le début de l’univers étendu DC.

Lors d’une interview avec Brandon Routh pour Speedy Comics Con, enfin a révélé pourquoi il n’y avait pas de “ Superman Returns 2 ”, un doute qui a dissipé de nombreuses rumeurs:

“Ils veulent gagner plus tant qu’ils ont l’impression d’avoir récupéré l’argent qu’ils ont investi dans le film. En fin de compte, le studio Warner Bros a décidé qu’une suite était trop risquée pour eux. Les entités créatives, les scénaristes et les réalisateurs étaient ailleurs. Certaines personnes dans le studio étaient ravies que Superman soit parti pour continuer d’autres projets dans d’autres studios.Ainsi, c’était à la fois la passion et l’intérêt pour Superman se dissipant et le film, je suppose pour eux, cela ne leur a pas apporté assez. succès monétaire suffisant pour appuyer sur la gâchette. “

Il faut tenir compte du fait que le coût de ce premier film de 270 millions et ils ont soulevé 391 millions, même si ce n’était pas une perte, ce n’était pas le succès attendu au box-office, mais finalement Brandon Routh a enfilé le costume de Superman pour lui. croisement ‘Crise sur des terres infinies’ de l’Arrowverse, quelque chose qui a fasciné les fans et Routh lui-même.