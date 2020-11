Juste avant que les super-héros ne se rallient pour une saison de gloire, avec des films déclencheurs comme The Dark Knight (2008) ou Iron Man (2008), il y en avait un qui tentait de faire revivre pour les nouvelles générations ce qui est probablement le super-héros le plus célèbre du monde. la culture populaire. Superman Returns est sorti en salles avec une grande anticipation et avec Brandon Routh à la barre, mais les opinions étaient partagées. Bien que les plans pour une suite fussent déjà sur la table, ils ne sont finalement jamais venus.

Sans aucun doute, derrière la décision tragique, il y avait des considérations économiques, malgré le fait que le film n’était pas un échec en soi, du point de vue monétaire. Les retours de Superman ont atteint 391,3 millions de dollars rien qu’aux États-Unis. Cependant, les commentaires des critiques et des fans n’étaient pas très enthousiastes et bien que le film ne représente pas une perte, pour le studio, c’était un pari risqué.

Brandon Routh a tout expliqué dans ses propres mots (via), dans lesquels il a révélé qu’en dehors de l’insécurité du studio, après le film, il y avait eu une «certaine» apathie de la part de beaucoup de personnes impliquées, qui n’avaient pas non plus agi essayant même de convaincre le studio de ramener le Clark Kent remanié à l’écran.

Selon Routh, l’intention de tout le monde a toujours été de faire une suite, mais le studio l’accepte tant qu’ils ont obtenu l’argent qu’ils ont investi en premier lieu et qu’ils sentent qu’il existe un réel potentiel pour en faire encore plus. Bordé par des commentaires tièdes du grand public, mais surtout des fans, Warner Bros a décidé que faire la suite de Superman Returns était trop risqué.

«De plus, certaines entités créatives, comme les écrivains et les réalisateurs, s’intéressaient à d’autres choses», dit Routh. «Certaines personnes dans le studio qui étaient enthousiasmées par Superman, étaient parties pour continuer d’autres projets dans d’autres studios. C’est donc à la fois la passion et l’intérêt pour le personnage qui se sont dissipés. Et aussi, le film pour eux [Warner] cela ne leur a pas apporté suffisamment de succès monétaire pour appuyer sur la gâchette. “

Comme vous le savez tous, sept ans plus tard, Warner a tenté une fois de plus. Maintenant, Henry Cavill est devenu l’héritier de Krypton sous le commandement de Zack Snyder. Le film n’a pas plu à la grande majorité des critiques spécialisés, mais il a gagné deux fois plus au box-office que Returns. Assez pour que le studio fasse avancer le suivi du personnage dans une suite à laquelle Batman a été rejoint.

L’acteur Scott Pilgrim vs the World n’exclut pas non plus de revenir en tant que Superman à un moment donné, étant donné que DC ramène les anciens visages de ses super-héros, tels que Batman de Michael Keaton dans le film solo tant attendu The Flash. Et aussi en tenant compte du fait que Routh est déjà revenu au rôle de Kal-El dans le méga crossover de DC et CW à la télévision.

«Je pense que c’est très excitant», dit-il. «Cela a très bien fonctionné avec Crisis on Infinite Earths et j’étais fier et honoré de faire partie et de répéter en tant que Superman. Alors [regresar] c’est une possibilité absolue, vous pouvez tout faire. Ils vivent tous et meurent tout le temps.

Roth est également le visage titulaire de The Atom dans le groupe de séries susmentionné. Pour être plus précis, dans Legends of Tomorrow. Au-delà de ce projet, l’acteur n’en a pas d’autre à la porte.

Ce n’est pas la première fois que Brandon Roth fait référence à Superman Returns ou à sa suite inexistante. Ces derniers mois, il a même sorti sa langue pour dire que le réalisateur de ce film était une personne “difficile” à travailler, malgré le fait qu’il n’y ait jamais eu aucun problème entre eux.

