La protagoniste de ‘Captain Marvel’ a eu tout au long de sa carrière d’actrice, elle a eu plusieurs rôles qui sont restés dans la mémoire de nombreux cinéphiles, alors cette semaine, elle est revenue pour incarner l’un de ses personnages les plus attachants, car dans une vidéo Brie Larson a recréé Envy Adams, l’un des méchants de «Scott Pilgrim vs the World».

En 2010, le lauréat d’un Oscar a joué le chanteur principal de «The Clash at Demonhead» et l’ex-petite amie du protagoniste en direct des bandes dessinées créées par Bryan Lee O’Malley. Envy Adams est une fille qui est passée de douce et gentille à quelqu’un de cruel et de despote, et dans le film, elle est partenaire de Todd Ingram, le bassiste de son groupe qui est également l’un des ex pervers de Ramona Flowers.

L’un des moments de ladite rockeuse est lorsqu’elle chante ‘Black Sheep’, le thème original du groupe Metric, cette séquence musicale est l’un de ceux dont se souviennent les fans du film, c’est pourquoi après avoir réalisé ‘Scott Pilgrim vs the World’ son premier Âgée de 10 ans, Brie Larson a recréé Envy Adams dansant sur cette chanson.

Ce moment peut être vu dans une vidéo de la chaîne YouTube de l’actrice mise en ligne cette semaine, là le danseur professionnel Galen Hooks a chorégraphié Larson au rythme de “ Black Sheep ”, qui a été noté comme amusant, dynamique et facile. pour apprendre, on pourrait même dire qu’il est fait pour que les tik tokers puissent l’améliorer.

Mais, oui pour une certaine danse n’est pas leur truc, le jeu vidéo ‘Scott Pilgrim vs. The World_ The Game ‘aura une relance dans la saison de Noël disponible pour toutes les consoles, quels joueurs qui n’ont pas pu y jouer seront leur moment et quoi oui, ils pourront revivre de vieux moments.