La chanteuse Britney Spears a assuré qu’elle ne reviendrait pas sur scène ou ne produirait pas de nouvelle musique si elle ne pouvait pas se libérer de son père. La promesse est intervenue après que la star ait perdu devant le tribunal le dernier de plusieurs litiges dans lesquels il cherche à obtenir sa propre tutelle, que son père James Spears contrôle depuis 2008.

Après que le mouvement $ FreeBritney semblait destiné à pousser cette histoire à une fin heureuse, la juge Brenda Penny a refusé mardi dernier la demande de la chanteuse (via) d’obtenir sa liberté. L’autorité judiciaire n’a cependant pas exclu à l’avenir que la décision soit différente et s’est montrée disposée à entendre les arguments de l’équipe juridique de la star lors d’une prochaine réunion prévue en février.

C’est le même juge qui a approuvé il y a près d’un mois que la chanteuse puisse avoir sa propre équipe juridique, et non celle choisie par son père. Avant l’événement, tous les fans de la chanteuse, en faveur de son bien-être et de son désir de maîtriser ses finances, ses soins de santé, entre autres, croyaient que le moment de sa liberté était proche, mais cela ne s’est pas passé ainsi.

«Ma cliente m’a informé qu’elle avait peur de son père», a déclaré l’avocat de Britney Spears, Samuel D Ingham III, au juge Penny au cours du litige. “Elle ne chantera plus si son père continue de contrôler sa carrière.”

D’autre part, les avocats de James Spears allèguent que le père de la princesse de la pop mérite au moins une certaine reconnaissance pour avoir mené à bien les finances de sa fille, qui pendant des années a fait face à d’innombrables dettes, et que maintenant il s’est transformé en une fortune d’environ 60 millions de dollars.

Britney Spears a reconnu et remercié son père pour le moment opportun où il a pris le contrôle de sa tutelle, juste à un épisode de sa vie où elle avait réellement besoin d’aide. Cependant, au présent, elle ne voit plus la nécessité de maintenir la dynamique, surtout lorsque la transparence qu’elle exige de ses finances ne se produit jamais et lorsque son père prend des décisions concernant sa carrière sans même la consulter.

Il veut dire par là que son père a licencié le chef d’entreprise de sa fille et en a embauché un nouveau sans le prévenir. Compte tenu de cela, la chanteuse a demandé au juge en août que l’avocat Jodi Montgomery prenne le rôle de son père en tant que tuteur légal de ses finances, mais la demande a été rejetée. Il a ensuite demandé que le fiduciaire de l’entreprise Bessemer Trust devienne alors conservateur de sa fortune à la place de son père.

Le juge Penny a approuvé que la société partage ensuite le rôle avec son père, mais Britney Spears n’est pas d’accord et pense que son père devrait être exclu de l’équation. Avec les documents que son avocat a présentés au tribunal, il a également assuré que le père de la star essaierait clairement de conserver le contrôle fonctionnel de ses actifs, de ses livres et de ses archives.

Enfin, Vivian Lee Thoreen, l’avocat de James Spears, a fait valoir que retirer M. Spears du contrôle pourrait sérieusement nuire à la fortune du chanteur. Il a assuré qu ‘”il n’y a pas la moindre preuve pour étayer la suspension de mon client”.

La curatelle ou la tutelle légale de Britney Spears est contrôlée depuis douze ans par son père James Spears, qui contrôle chacun de ses mouvements et a pris des décisions concernant sa carrière d’artiste, ses investissements privés et même sur le contenu qui pourraient partager sur leurs réseaux sociaux.

C’est au cours de l’été dernier que le mouvement #FreeBritney, porté par ses fans et indirectement par elle-même, a atteint son apogée. Ses partisans ont convenu qu’il n’était plus nécessaire pour le père de l’artiste de garder le contrôle de sa tutelle, car pendant des années, Spears a montré qu’elle n’était plus cette jeune femme qui a succombé aux provocations des paparazzi et est devenue le chevalier s’est rasé.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.