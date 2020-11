Pendant quelques semaines, il a été rapporté que Britney Spears Il avait fait un grand pas pour pouvoir retrouver son mentorat pour pouvoir choisir sa propre équipe d’avocats et en somme sa totale liberté, considérant que depuis 2008, Jamie Spears, le père du chanteur, avait la maîtrise de sa carrière. Après le mouvement #FreeBritney, la chanteuse est réapparue sur les réseaux sociaux avec un message positif pour ses fans.

Depuis son compte Instagram officiel, la native de McComb, Mississippi, aux États-Unis, a posé devant la caméra pour signaler qu’elle va bien et qu’elle est dans l’une des étapes les plus heureuses de sa vie. En bref, il a envoyé beaucoup d’amour à tous ses disciples.

“Salut. Donc, je sais qu’il y a eu beaucoup de commentaires et beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses différentes à mon sujet, mais Je veux juste que tu saches que je vais bien. Je suis plus heureux que jamais de ma vie. Je vous envoie à tous de nombreuses prières, souhaits et beaucoup d’amour.

Comme discuté ci-dessus, Jamie Spears a pris le contrôle total de la carrière artistique de Britney Spears depuis 2008, après avoir été victime de plusieurs crises mentales dérivées de la célébrité qui l’ont surprise dès son plus jeune âge. Pendant des années, la princesse de la pop a été impliquée dans d’innombrables scandales, y compris le litige concernant la garde de ses enfants. Dans ce lien, vous pouvez en apprendre un peu plus sur le mouvement #FreeBritney et le statut juridique de l’interprète de «Crazy».

Selon Variety, l’affaire n’est pas complètement résolue pour Britney Spears, car la tutelle de son père semble durer jusqu’en février 2021.

Après l’audiovisuel, la chanteuse a continué à manifester à travers les réseaux sociaux avec une série de “selfies” et une autre vidéo montrant à ses fans ses talents de danseuse.

