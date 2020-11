Ils lui rappellent tous comment Bud Spencer mais peu savent que son vrai nom était Carlo Pedersoli. Non, il n’était pas américain, il était italien. Et c’est qu’avec cet acteur à l’air rude et le visage de quelques amis, rien n’était ce qu’il semblait. Pour commencer, son gros physique n’était pas parce qu’il mangeait beaucoup de pâtes, où que vous le voyiez, cette figure du spaghettis occidentaux avec son partenaire professionnel Terence Hill C’était un athlète de haut niveau qui s’est démarqué en tant que joueur de water-polo, boxeur et aussi nageur, ce dernier sport qui l’a amené à participer à pas moins de deux Jeux olympiques., Helsinki (1952) et Melbourne (1956). Et aussi avec des résultats décents.

Qui dirait? Tu as raison. Bud était une boîte de surprises.

(Thierry Orban / Abaca; Gtres)

Cet homme napolitain au regard triste mais au sourire facile est devenu célèbre pour être déjà célèbre et les avoir emmenés dans la rue grâce à son physique merveilleux. C’est précisément cette discipline en tant que nageur qui l’a amené à devenir l’un des plus grands dans et hors de l’eau.

Il n’avait que 6 ans lorsqu’il a eu son premier contact sérieux avec la natation. Le garçon montrait les manières, alors ses parents l’ont inscrit dans un club un peu plus professionnel dans sa ville natale de Naples. Mais les choses ont dû être interrompues après le voyage inattendu de toute la famille au Brésil où ils ont émigré lorsque les choses ont mal tourné après la Seconde Guerre mondiale. Après deux ans d’amitié et d’apprentissage d’une autre langue de l’autre côté de l’étang, Bud, puis Carlo, retournèrent à Rome, cette fois pour étudier le droit et, surtout, pour commencer à obtenir ses premiers disques dans l’eau à un âge tendre. 20 ans. Son physique était celui d’un vrai Adonis. Une image qui n’a rien à voir avec l’homme barbu au ventre généreux qu’il nous donnerait plus tard dans ses films.

Avant d’atterrir dans la Mecque du cinéma, il a fait un trou dans les piscines où il a atteint un haut niveau de prestige. Et donc, comme qui n’en veut pas, entre 1949 et 1957, il a remporté pas moins de dix titres de champion en Italie, trois en tant que nageur junior, quatre autres nationaux en relais et deux positions très décentes aux Jeux Olympiques. Dans ceux d’Helsinki, il a atteint la cinquième place du 100 mètres nage libre et quatre ans plus tard, à Melbourne, il a obtenu la onzième place. Pas mal pour un jeune homme qui ne savait toujours pas où allait sa vie professionnelle. Peut-être que cet air innocent et ce lâcher prise étaient la clé de ce qui lui arriverait plus tard.

Un moment inoubliable pour Bud qui, par jeu de mots, se sentait comme un poisson dans l’eau pratiquant ce sport et tout autre sport impliquant la plongée dans une piscine. «C’était une chose merveilleuse», a-t-il déclaré à Jotdown, se rappelant ces moments où l’exercice physique était sa plus grande passion. “J’ai aussi concouru en water-polo avec l’équipe italienne, alors championne du monde, même si je ne suis pas devenue championne du monde.” C’est précisément avec ce sport qu’il a rencontré l’Espagne, un pays qui marquerait sa vie en raison du nombre de tournages qui le feraient traverser ces terres. Son premier contact fut avec Barcelone, où il arrivera avec l’équipe italienne de water-polo pour participer aux célèbres Jeux Méditerranéens. «Barcelone était incroyable, belle, je la préfère à Madrid, plus moderne, avec la mer. J’ai vu l’Espagne changer d’abord avec le sport puis avec le cinéma, j’aime beaucoup leur pays, surtout toute la partie d’Almería, là j’ai fait vingt-quatre films », se souvient-il.

En apprenant sa carrière pré-hollywoodienne, on se demande comment cet homme de 1,80 mètre a fini par devenir un as des sports nautiques? Eh bien, même si cela semble difficile à croire, la boxe est à blâmer. C’était la première histoire d’amour de Bud avec le sport; Il a gagné toutes les batailles là-bas et à être. Cependant, tout ce qui était gros manquait de malice, et ne pas avoir cet ingrédient dans le ring de boxe semble avoir coûté cher. «Je manquais de mal. Il était déjà fort, très gros, il frappait à droite et à gauche, mais quand il vit que l’autre était sur le point de tomber, il ne put lui donner le coup de grâce. Ensuite, ils m’ont envoyé nager, car il y avait une piscine à côté », a-t-il avoué dans cette interview.

Bien sûr, maintenant nous comprenons tout. C’est là que viennent les succès secs qui ont laissé KO, du moins dans la fiction, les destinataires de leurs gâteaux mythiques dans leurs films. Heureusement, la boxe a mal tourné et il a fini par faire des tours. La piscine a donné beaucoup de bonnes choses. En plus de la discipline là-bas, il rencontrera Mario Girotti, mieux connu sous le nom de Terence Hill. Son partenaire professionnel de près de trois décennies était également un athlète naturel, alors ils l’ont tout de suite compris. À ce moment-là, ils ne savaient pas quel avenir prospère leur réservait et changerait le cours de leur vie. et leur amitié pour toujours.

Avant que cela ne se produise en 1967 et avec le film Dios perdona, yo non, Bud a fait des choses très amusantes dans sa vie, de la construction de routes au Venezuela, où il a vécu pendant un certain temps, à être un extra dans le mythique Quo Vadis. C’est sa renommée dans le monde du sport qui l’a mis en contact avec le cinéma. Dans le célèbre film de Mervin LeRoy, ils avaient besoin de gros gars pour jouer le rôle de gardes impériaux et c’était lui qui faisait parfaitement l’affaire. Ainsi vinrent d’autres petits boulots supplémentaires comme Adieu aux armes où il était soldat et Hannibal où les choses devinrent plus sérieuses et il se mit à la place du chef d’une tribu appelée Rutario. Sur ce tournage, et à leur insu, Bud et Terence ont partagé les crédits, mais ne se sont jamais rencontrés sur le plateau. Le destin a continué à leur jouer des passés amusants jusqu’à ce qu’ils les réunissent enfin en grand peu de temps après.

Ainsi, sans le prendre très au sérieux et sans étudier le théâtre ou quoi que ce soit lié au jeu d’acteur, il est venu par hasard à Dieu me pardonne, pas à moi. Ils avaient besoin de quelqu’un pour jouer un géant et il a fait le travail. C’est là qu’il allait revoir ce jeune homme, déjà plus mature qu’il y a des années, qu’il avait rencontré dans la piscine. Carlo et Mario, mieux connus sous le nom de Bud et Terence, formeraient l’un des duos de films les plus aimés, respectés et acclamés de l’histoire du celluloïd. Leur façon particulière de faire des films, presque sans un mot, est ce qui en a fait deux figures mythiques du célèbre spaghetti western auquel ils ajouteraient et de l’humour et des combats en masse. Peu importe la langue parlée par le spectateur, ses visages, ses gestes et surtout ses coups à l’adversaire suffisaient à comprendre de quoi il s’agissait.

La circonférence de l’un et le look hollywoodien de l’acteur de l’autre ne faisaient pas imaginer à ses fans qu’ils étaient plus italiens que les pâtes. Bien sûr, les noms professionnels qu’ils ont acquis n’ont pas non plus beaucoup aidé à connaître leurs origines. Ce que l’on appelle cela, d’ailleurs, n’est pas une coïncidence. L’ancien champion de natation aimait beaucoup la bière Budweiser et l’acteur Spencer Tracy, alors il a fait quelques calculs et la formule est sortie parfaite: Bud Spencer. Le truc de Terence Hill était un peu plus al tun tun. Dans une interview il y a des années, l’interprète vénitien a déclaré que son nom avait été choisi sur une liste contenant plus de 20 propositions. «Ils m’ont dit: ‘dans moins de 24 heures, il faut choisir un nom’ … Alors j’ai vu ce nom et j’ai dit: ‘J’aime ça, je vais garder celui-ci.’ C’était Terence Hill.

Bon choix de la part des deux. En fait, les noms sont un peu les mêmes, le combo qu’ils ont fait était si bon et amusant que le succès aurait été le même même s’ils avaient été appelés Macario ou Perico de los Palotes. Il y avait de la chimie, du talent et beaucoup de désir, le reste était anecdotique. En dépit d’être des opposés polaires, l’un gros et sérieux, l’autre plus petit et beau, ils étaient parfaits pour se mettre devant les caméras. Le sien était de commencer et non de s’arrêter. Sans presque s’en rendre compte, ils ont commencé à faire des films comme des churros qui ont convaincu le public dans tous les points cardinaux de la planète. Parmi les bijoux qui ont été tirés, il vaut la peine de mettre en évidence les paires ou les cotes, et si nous ne nous mettons pas en colère ou deux contre le crime, tous rient de rire. Vous vous en souvenez et vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire d’un sourire nostalgique.

Mais au-delà de ces histoires qui ont rempli les cinémas et les foyers d’humour et de rires lors de moments turbulents de l’histoire du monde, il est important de souligner la qualité humaine de leurs protagonistes. Rien de tout cela n’aurait été possible si Carlo et Mario, les personnes qui ont donné vie à ces personnages, avaient été tués. Ce n’était pas comme ça, bien au contraire. Entre eux, il n’y avait pas de combat d’ego ou d’envie, mais un respect absolu des professionnels et des amis qui traversait l’écran dès la première minute. “M. Bud Spencer et M. Terence Hill ne se sont jamais disputés de toute leur vie. Jamais. Quelque chose d’incroyable dans tous les couples du monde“, il a reconnu Jotdown.

Ce 29 octobre, Carlo aurait eu 91 ans. Malheureusement, l’acteur qui n’a jamais été acteur, comme il se définissait, est décédé en 2016 à 86 ans, laissant un souvenir indélébile avec ses films, des œuvres qui continueront de tordre les générations futures de rire et qui le rendent immortel. Après l’annonce de son départ, ses enfants ont assuré qu’il était parti “sans souffrir” et que le dernier mot qu’il avait dit était “merci”. Un terme que nous avons sauvé pour le remercier de nous avoir fait rire jusqu’à ce que nous ayons mal au ventre. Un exemple clair que les apparences peuvent être trompeuses et que derrière ce géant au sourire sérieux se cachait un grand cœur. Merci à toi, Bud.

