Sans aucun doute, cette année a été très difficile pour le studio, puisque non seulement il a dû suspendre ses projets pendant longtemps, Au lieu de cela, il a dû reporter l’arrivée de sa phase 4 à 2021, ce qui signifie que cette année, nous n’aurons pas de films MCU dans les salles, cependant, ce n’est pas une mauvaise nouvelle, puisque Marvel Studios pourrait profiter du retard dans leurs premières.

Après avoir terminé la saga Infinity avec le spectaculaire ‘Endgame’, Marvel avait une mission difficile devant lui, puisqu’il avait besoin que sa prochaine production soit à la hauteur de ce grand événement et bien que “ Black Widow ” soit l’un des personnages les plus appréciés du MCU, son box-office n’aurait sûrement pas été comparé à ce que le dernier film des Avengers a réussi à collecter.

Cependant, la situation a maintenant changé, car avec le retard de près d’un an dans sa date de sortie et considérant qu’aucun film MCU ne sortira en 2020, lorsque “ Black Widow ” sortira enfin en salles, les attentes et les angoisses des fans seront très élevées, qui assurera le succès du long métrage, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles Kevin Feige refuse d’autoriser cette production à être diffusée directement sur Disney +.

Bien que les productions de la série Marvel aient également subi de longs retards, principalement “ The Falcon and The Winter Soldier ”, ‘WandaVision ‘Oui pourrait finir ses enregistrements Donc, cette année, il atteindra la plate-forme de streaming de la société de la souris et comme ce sera la seule production du MCU que nous aurons cette année, tous les réflecteurs seront dessus, donc il aura sûrement un excellent accueil dès sa sortie.

De même, le studio ne dispose pas encore d’une équipe pouvant occuper la place que les Avengers ont laissée vacante, il n’a donc pas eu une production qui pourrait égaler son succès, mais en raison des retards qu’il a subis dans son calendrier, Des films comme “ Shang-Chi ” pourraient être sur le point d’atteindre le même succès que les dernières versions du MCU, en raison de la nécessité pour les fans de voir un nouveau long métrage de cet univers.

Voilà comment Marvel Studios pourrait profiter du retard dans ses sorties, puisque les attentes grandissent chaque jour, ce qui au final pourrait vous être bénéfique lorsque la phase 4 sera enfin lancée en 2021, de même, ce temps d’attente a donné au studio l’opportunité de mieux configurer ses prochaines productions.