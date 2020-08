Selon Deadline, Caitriona Balfe, une actrice surtout connue pour son interprétation de Claire dans la populaire série dramatique Starz « Outlander », a acquis avec l’Ocean Independent les droits de produire une adaptation cinématographique du roman de Sarah Crossan,‘Voici la ruche’. Bien que cela ne soit pas confirmé, des sources proches du projet assurent que si le calendrier le permet, Balfe sera également le protagoniste du film.

Le roman est décrit comme une histoire à suspense sur la douleur, la mort et l’obsession. Son récit est centré sur Ana et Connor, qui vivent une aventure depuis trois ans. Après avoir traversé une multitude de chambres d’hôtel, de cafetières, de messages supprimés et de week-ends secrets, les deux ont construit un monde centré l’un sur l’autre. En supprimant les couches de leurs deux mariages superficiels, on se retrouve avec une histoire dévastatrice sur le risque, le obsession et perte.

« Je suis ravi que Sarah ait accepté de collaborer avec moi pour donner vie à ce roman passionnant et convaincant pour l’écran », a déclaré Balfe. « J’ai été particulièrement attiré par le portrait d’une femme imparfaite, complexe et blessée, traversant une situation tragique, quelque chose qui lui est propre. propre création « .

Publié la semaine dernière au Royaume-Uni par Bloomsbury Publishing, le roman devrait sortir aux États-Unis en novembre par Little, Brown and Company.