L’acteur Chandler Riggs, qui a joué Carl Grimes dans The Walking Dead, souhaite faire un retour dans la franchise.

L’ancienne star de The Walking Dead, Chandler Riggs, est «absolument» ouvert à reprendre son rôle de Carl Grimes, en disant « nous verrons » si le personnage réapparaît à un autre endroit dans L’univers de Walking Dead après avoir été tué dans la huitième saison. Carl ne faisait pas partie des personnages morts qui sont revenus dans les derniers épisodes de Rick Grimes (Andrew Lincoln) et Michonne (Danai Gurira), qui ont halluciné leurs proches décédés lors de leurs adieux à The Walking Dead. Quand elle était droguée, Michonne a revécu son passé avec une tournure inquiétante dans «What We Become» d’avril, revisitant la première rencontre traumatisante du groupe avec Negan (Jeffrey Dean Morgan), Carl était présent dans un court caméo rendu possible grâce à l’utilisation d’images d’archives.

Lorsqu’on lui a demandé s’il reprendrait son rôle de The Walking Dead dans une récente interview, il a répondu: «Absolument, oui. Ce serait très amusant. «

Il a ajouté: «Je ne vois pas vraiment cela se produire dans aucun média actuel de la série, mais peut-être avec un peu de chance dans autre chose. Je ne sais pas, on verra « .

La franchise s’agrandit.

Chandler Riggs a précédemment déclaré qu’il souhaitait retourner auprès de son père de télévision dans les longs métrages The Walking Dead, qui se déroule après la disparition de Rick et Anne (Pollyanna McIntosh) à bord d’un hélicoptère militaire de la République civique. Revenir en arrière par un flashback «serait incroyable», a déclaré Riggs en 2019. «Ce serait tellement amusant de travailler à nouveau avec Andrew Lincoln. Ça serait génial ».

L’ancien showrunner devenu réalisateur de The Walking Dead, Scott Gimple, a récemment réaffirmé son intention de revoir les personnages du passé dans de courts projets qui «combleraient les vides», permettant le retour des personnages morts dans des histoires de zombies indépendantes. Gimple n’a pas identifié les personnages qui réapparaîtront dans ces mini-épisodes qui sont censés « jeter un œil » au début de l’apocalypse zombie.

« Je suis content de la façon dont les choses se sont déroulées et heureux que Carl ait laissé un héritage à The Walking Dead », a déclaré Chandler Riggs. «Sa mort n’a pas été prise à la légère. C’est encore mentionné dans la série aujourd’hui, et j’en suis heureux, car mon personnage a laissé derrière lui ce genre d’héritage qui est encore raconté dans l’histoire aujourd’hui. Son impact est toujours d’actualité, donc c’est vraiment cool d’en faire partie. «