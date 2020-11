Peter Parker semble qu’il ne sera pas le seul personnage qui pourrait incarner le protagoniste de “ Spider-Man ” de 2002 pour l’univers cinématographique Marvel (MCU), car il a été rapporté que Tobey Maguire jouerait l’oncle Ben pour le nouveau film Spider-Man.

Depuis la sortie de ‘Spider-Man: Homecoming’, certains fans ont demandé à l’acteur de donner vie à Ben Parker dans cette version, car il est proche de celui de Marisa Tomei, une actrice qui joue la tante Mai, donc pour eux, il pourrait être le match parfait, cependant, l’oncle du super-héros n’a pas encore été présenté à Marvel Studios.

Cependant, le journaliste Daniel Ritchman a rapporté cette semaine que la House of Ideas et Sony veulent que Maguire non seulement soit le robot d’exploration de mur de la première trilogie, mais aussi qu’il agisse en tant que mari de May Parker, donc la version de Peter. Tom Holland lorsqu’il a appris la saga Sam Raimi, il pensait que c’était son oncle.

«Ils veulent que Tobey joue également Oncle Ben, ce qui signifie que lorsque Tom verra la version de Peter Parker de Tobey, au début, il pensera que c’est Ben et l’appellera ainsi», explique la source.

Malheureusement, il s’agit toujours d’une rumeur, comme Sony a indiqué il y a quelques semaines que ce n’était pas un fait que ledit acteur ait participé à “ Spider-Man 3 ”, bien que cette idée n’ait pas été complètement exclue non plus, nous devrons donc attendre la prochaine actualisation.