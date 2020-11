Ça ne fait aucun doute que Marvel veut faire du troisième volet de l’arachnide l’une de ses meilleures productions il prépare donc tout pour l’arrivée du ‘Spider-Verse’ et apparemment cet événement sera plus grand que ce que nous imaginions, puisque ‘Spider-Man 3’ présenterait cinq versions différentes de Spidey.

Il y a quelques semaines, il a été révélé que Tom Holland n’était pas très content de l’ajout de Tobey Maguire et Andrew Garfield dans la troisième partie de Spider-Man, puisqu’il considère que la présence des deux acteurs lui enlèvera sa proéminence, cependant, Marvel est bien décidé à présenter le Spider-Verse et tout indique qu’il y aura plus de trois versions du super-héros dans le film .

Selon des sources du portail, We Got This Covered, si Tobey Maguire et Andrew Garfield signent pour apparaître dans “ Spider-Man 3 ”, alors le studio cherchera à intégrer deux autres Spideys dans le film, avec ce que le «Spider-Verse» serait complet, cependant, cela dépend de l’acceptation des deux stars de reprendre leur rôle dans le long métrage.

Si la présence de Maguire et Garfield est confirmée, Marvel chercherait un acteur pour jouer Miles Morales, puisque son idée est de faire ses débuts avec le personnage dans ce film et il n’arriverait pas seul, puisque Spider-Man 2099 aurait un caméo dans le long métrage et de cette manière, le «Spider-Verse» serait défini dans le MCU.

Bien que de nombreux fans puissent penser qu’il s’agit d’un grand nombre de personnages pour un seul film, la vérité est que le “ Spider-Verse ” le mérite, donc ‘Spider-Man 3’ comporterait cinq versions différentes de Spidey. Pour l’instant, les enregistrements ont déjà commencé à Atlanta et il est possible que dans les semaines à venir de nouvelles informations émergent qui confirment ce qui a été dit par les sources de We Got This Covered.