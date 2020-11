Tous les fans veulent savoir une fois pour toutes quel est le plan du réalisateur Matt Reeves avec son film Dark Knight. Maintenant selon une nouvelle théorie Il a été révélé que la version Flash de Wally West pourrait apparaître dans ‘The Batman’.

Pour autant que l’on sache, le DC Extended Universe (DCEU) fait de son mieux pour s’assurer que dans un avenir pas trop lointain, trois acteurs peuvent porter la cape Batman en même temps.

Ce sont: Robert Pattinson, qui fera ses débuts dans ‘The Batman’ en tant que personnage, tandis que Michael Keaton et Ben Affleck feront leur truc dans ‘The Flash’ aux côtés d’Ezra Miller. Ceci afin de faire un petit redémarrage qui corrige toutes les erreurs du passé, et ouvrez la porte à un pari plus important, le DC Multiverse.

Même s’il a été dit que l’univers de Batman que Matt Reeves est en train de créer sera séparé du DCEU actuel, il semble que le réalisateur souhaite former sa propre équipe de héros dans ce nouvel univers. Ceci est connu, grâce aux photos divulguées des enregistrements de ‘The Batman’ qui Ils ont montré plusieurs extras lors d’un Halloween où des personnages comme Superman et Wonder Woman ont été vus.

En plus de cela, l’image d’une affiche déchirée avec le logo Flash est devenue virale, et maintenant, selon une nouvelle théorie créée par le portail ., Il a été révélé que ce logo ne serait pas de Barry Allen, mais que Wally West serait celui qui est dans ‘The Batman’.

Le portail assure que ce logo est très similaire à celui qui a été utilisé dans les bandes dessinées et dans plusieurs apparitions de West dans différentes adaptations, mais cela reste encore à voir, car il ne faut pas oublier que ce nouveau film du chevalier de la nuit est fait pour réinventer le personnage, mais voir des camées de certains héros de cette nouvelle dimension ne peut être exclu. Pour l’instant, nous devrons attendre et voir si tout cela est vrai, une fois que “ The Batman ” sortira dans toutes les salles en 2022.