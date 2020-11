Les fans adorent quand la science-fiction frôle la réalité, du moins ce genre de chose. Les scientifiques ont découvert une planète très similaire à Mustafar de Star Wars, Ce n’est pas n’importe lequel mais l’un des plus importants de toute la saga, tant d’événements importants se sont produits dans les trois trilogies que, bien qu’il soit retiré et qu’il n’ait pas le même nom, c’est un détail intéressant. à savoir.

Dans ‘Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith’, c’est la planète où Anakin perd la bataille contre son professeur Obi-Wan Kenobi et accessoirement perd ses membres dans l’un des meilleurs duels à l’épée laser de toute la saga. C’est aussi là que Darth Vader vit pendant les événements de “ Rogue One: A Star Wars Story ” et tente en fait de ressusciter Padmé avec une relique appelée Brightstar, mais échoue, mais la planète commence à changer radicalement, ce que nous voyons dans «La montée du Skywalker».

C’est une planète de lave et il s’avère maintenant qu’une planète très similaire à Mustafar de «Star Wars» appelée K2-141b a été trouvée dans la réalité. Selon la publication de Monthly Notices de la Royal Astronomical Society, résumée par CBS News, c’est une “planète brûlante, à des centaines d’années-lumière, [donde] les océans sont faits de lave fondue, les vents atteignent un niveau supersonique de vitesse et la pluie est faite de roches. “

C’est certainement un endroit encore moins habitable que Mustafar, en fait il orbite si près de son étoile hôte que la lave se jette dans ses océans. “Un côté de la planète atteint des températures de plus de 5400 degrés Fahrenheit tandis que le reste de la planète est enveloppé dans l’obscurité sans fin, atteignant des températures froides de 328 degrés Fahrenheit en dessous de zéro. “Alors oubliez de passer un week-end là-bas à essayer de faire des références à Dark Vador ou Anakin avec vos amis.