Tous les fans étaient très impatients de voir quelles nouvelles surprises la deuxième saison de «The Mandalorian» apporterait et ils ont tous été très satisfaits de ce qui a été montré dans le premier chapitre. Cependant, cela ne suffisait pas, car selon un nouveau rapport, La première de “ The Boys 2 ” s’est révélée dépasser “ The Mandalorian 2 ”, et par une quantité écrasante.

Lorsque “ The Mandalorian ” a fait ses débuts en novembre 2019, le jour même du lancement de Disney +, la série était considérée comme une lueur d’espoir pour tous les fans de “ Star Wars ”, qui ils ne croyaient plus à tout ce que Disney et Lucasfilm ont créé ensemble.

C’est pourquoi une deuxième saison était la seule chose dont les fans de la série parlaient, et surtout de continuer à voir quelles nouvelles aventures ils allaient affronter. Din Djarin (Pedro Pascal) et Baby Yoda.

Pour l’instant, on sait que “ The Mandalorian ” est la série la plus regardée du service de streaming de la Maison de la Souris, mais il semble que d’autres séries aient réussi à prendre un meilleur départ que la première série en direct “ Star Wars ”.

Selon Reelgood, le guide de streaming le plus complet d’Amérique, il a été révélé que la deuxième saison de “ The Boys ” a dépassé les débuts de “ The Mandalorian 2 ”, et pas seulement cette série, car ‘Stranger Things 3’ est également toujours au sommet de la série ‘Star Wars’.

Malgré ce résultat, “ The Mandalorian ” est un succès car il est en compétition contre deux des séries les plus populaires en streaming.De plus, grâce aux graphismes, on sait que cette nouvelle saison a dépassé sa première, donc ‘The Mandalorian’ est sur la bonne voie.

Pour l’instant, bien que la deuxième saison de “ The Mandalorian ” soit déjà sortie, il ne reste que quelques jours avant que le Mexique et l’Amérique latine puissent le voir sur Disney +, une fois le service arrivé. 17 novembre 2020.