Bien que cela puisse sembler incroyable, mardi prochain, 17 novembre 2020, cela fera trois ans que la première de “ Justice League ”. Maintenant, grâce à un nouveau rapport, il semble que Warner a parmi ses plans, de publier une nouvelle bande-annonce pour “ Zack Snyder’s Justice League ” à cette date.

Les fans savent très bien qu’après que Zack Snyder a été contraint de quitter le film pour une affaire de famille, le studio a rapidement embauché Joss Whedon pour terminer le film. Malheureusement, le réalisateur dans lequel “ The Avengers ” est intervenu trop et est retourné à l’ensemble du projet depuis presque le début, uniquement pour que le produit fini soit décevant d’un point de vue critique et commercial.

Même si les meilleures sorties de films pourraient être très heureuses d’avoir rapporté 657 millions de dollars au box-office, “ Justice League ” n’a pas eu cet avantage, car c’était l’une des plus grandes licences de Warner, et un projet qui a eu des résultats similaires à ceux que Marvel Studios a eu avec ses films Avengers.

Les critiques étaient très apathiques à propos de ce que le film avait à offrir, et tous ceux qui ont vu le film ont estimé que c’était quelque chose d’un Frankenstein. C’est pourquoi les fans se sont lancés dans la mission du pouvoir obtenir la version que Zack Snyder avait prévue depuis le début, et après des années de lutte, finalement en 2020, cela a été réalisé.

Maintenant que le “ Snyder Cut ” est enfin en route, un nouveau rapport du portail We Got This Covered a révélé que Warner avait parmi ses plans, de publier une nouvelle bande-annonce pour “ Zack Snyder’s Justice League ” le même jour où il a publié son premier version de ‘Justice League’, pour être plus précis le mardi 17 novembre mais cette fois en 2020.

Pour l’instant, les fans devront attendre un peu plus longtemps pour voir la mini-série de “ Zack Snyder’s Justice League ”, qui durera 4 heures, et que ne sera disponible que sur le service de streaming HBO MAX.