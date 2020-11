En tant que Avenger original, Black Widow est devenu l’un des favoris de nombreux fans de l’univers cinématographique Marvel (MCU), et après des années à demander au studio un film individuel du personnage, le studio le sortira bientôt. Maintenant, grâce à une déclaration de Florence Pugh (l’un des protagonistes du film), a parlé de «Black Widow» et de la façon dont l’histoire est horrible.

Lorsque Black Widow a rejoint le MCU pour la première fois, tout le monde a vu à quel point le personnage était solitaire, mais au fil des films, tout le monde a réalisé comment elle est devenue l’un des meilleurs compagnons et leader des Avengers.

C’est grâce à l’affection des fans et à l’interprétation de Scarlett Johansson que Marvel Studios a choisi un film individuel de l’héroïne, et bien que les fans aient été déçus de devoir attendre un an pour voir ce long métrage, Le casting de “ Black Widow ” continue de promouvoir le nouveau film MCU de différentes manières.

Maintenant, grâce à un livre spécial publié par Disney et Marvel Studios, qui s’appelle “ Black Widow: The Official Movie ”, il y a une section d’entrevue où Florence Pugh, qui jouera Yelena Belova, a parlé de l’histoire de “ Black Widow ” et dit que c’est horrible parce qu’il s’agit de femmes battues, qui sont formées pour être des machines mortelles.

“L’histoire que nous racontons est très horrible. Il s’agit de femmes qui ont été, essentiellement, maltraitées et entraînées pour être des machines à tuer. Comme Scarlett l’a répété à maintes reprises, c’est le bon moment pour elle de vous raconter l’histoire de Black Widow. Et nous ne craignons pas le fait que cette histoire concerne essentiellement les femmes qui récupèrent leur vie … Et c’est aussi un film de Marvel Studios. C’est assez bizarre, et c’est très excitant d’en faire partie », a déclaré Pugh.

Pugh est sur le point de prendre le relais de Black Widow dans le futur du MCU, et tous les fans pourront voir comment cela se passera. une fois que “ Black Widow ” sortira dans toutes les salles le 7 mai 2021.