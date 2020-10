Malgré le fait que de nombreux noms se distinguent de l’univers cinématographique Marvel (MCU) tels que Robert Downey Jr. Chris Evans et Scarlett Johanson, nous ne devons pas oublier qui a lancé tout ce plan, le chef de Marvel, Kevin Feige. Maintenant, selon un nouveau rapport, il a été révélé que Kevin Feige ne veut de Deadpool dans aucune production de Marvel Studios.

Grâce à tout ce qu’il a construit pendant plus d’une décennie dans le MCU, Feige peut faire à peu près tout ce qu’il veut avec les projets Marvel Studios. De plus, lui seul a le pouvoir créatif des films et des séries, l’une des clés du succès des films MCU.

De ce que l’on sait, dans les coulisses personne ne discute avec Feige des décisions et des orientations qu’il a prévues pour le MCU.

Maintenant, selon les sources du portail We Got This Covered, il a été révélé que Kevin Feige ne veut de Deadpool dans aucune production de Marvel Studios, et c’est grâce à lui que un troisième film du personnage de Ryan Reynolds n’a pas encore été finalisé.

Le portail assure que Feige n’est pas un grand admirateur du personnage et ne voit pas comment Wade Wilson peut s’intégrer dans tout ce qu’il a travaillé pendant 10 ans. De plus, le responsable de Marvel Studios assure que la capacité du personnage à briser le quatrième mur rendrait la narration très compliquée qu’ils ont l’intention de montrer à l’avenir.

Comme si cela ne suffisait pas, on dit que Feige est contre le fait de donner à Ryan Reynolds tout type de contrôle créatif sur le personnage. Nous devrons donc attendre que Disney et le directeur de Marvel Studios parviennent à un accord pour voir si Deadpool peut en quelque sorte faire partie du MCU.