Blumhouse et Amazon Prime Video poursuivent leur collection de films d’horreur, qui plongent dans les peurs les plus profondes des gens, étant centrées «sur des thèmes inconfortables de terreur institutionnelle et de phobies personnelles». L’appel Bienvenue au Blumhouse est un projet promu par celui-ci, qui vise à créer la première collection de films centrés sur un seul genre et connectés les uns aux autres.

Ce mois d’octobre a reçu les quatre premiers films de la collection: The Lie, Black Box, Nocturne et Evil Eye. Désormais, 2021 accueillera l’arrivée des quatre prochains pour compléter les huit et l’étude a publié les détails de chacun d’eux.

«Après la sortie réussie des quatre premiers films de la série, qui a dépassé nos attentes, nous sommes ravis de révéler le prochain chapitre à venir en 2021», a déclaré Jennifer Salke, directrice d’Amazon Studios. “Les émotions rapides qui vous maintiennent sur le bord de votre siège se poursuivent dans la prochaine collection de titres qui ne manqueront pas d’étonner, de divertir, d’étonner et de choquer nos clients du monde entier.”

Le manoir

Après avoir subi un accident vasculaire cérébral, Judith Albright doit se rendre dans un vieil asile où elle soupçonne bientôt que quelque chose de dangereux et de surnaturel attaque les autres patients. Cependant, afin de convaincre tout le monde de la menace, vous devez d’abord les convaincre que vous êtes dans votre bon esprit et que vous n’y appartenez pas. Barbara Hershey (L’entité, 1892) est la protagoniste d’un film réalisé et écrit par Axelle Carolyn.

Noir comme la nuit

Réalisé par Maritte Lee Go et écrit par Sherman Payne, Black as Night raconte l’histoire inattendue d’une adolescente ayant des problèmes d’estime de soi qui trouve réconfort et confiance en elle-même, combattant une bande de vampires qui attaquent les non protégés à la Nouvelle-Orléans. Il fera équipe pour cette mission, avec son meilleur ami et une fille issue d’une famille aisée. Asjha Cooper, Fabrizio Guido et Craig Tate sont les acteurs principaux.

Les mères

Il s’agit du premier long métrage de Ryan Zaragoza, à partir d’un scénario écrit par Marcella Ochoa et Mario Miscione, qui développe l’histoire d’un couple américano-mexicain qui attend son premier enfant en déménageant dans une communauté agricole de Californie au cours de la décennie. 1970. Cependant, la mère aura des visions terrifiantes et des symptômes étranges qui la feront se demander s’ils sont plongés dans une malédiction légendaire. Tenoch Huerta, Ariana Guerra et Evelyn González sont les vedettes.

Bingo

Dans un quartier d’Oak Springs vit un groupe d’anciens amis qui refusent de gentrifier leur espace. Son chef est Lupita, qui maintient la communauté ensemble dans des conditions plus favorables à la famille. Cependant, ils n’imaginent pas que leur salle de bingo bien-aimée est sur le point d’être vendue à une force bien plus diabolique et puissante que l’argent lui-même. Gigi Saul Guerrero réalise un livret de Shane McKenzie et Perry Blackshear.

«Nous sommes ravis de voir comment le public du monde entier a réagi aux films« Welcome to the Blumhouse ». Nous ne pourrions être plus fiers de ces talentueux cinéastes, acteurs et équipe de tous les films », a déclaré Jeremy Gold, président de Blumhouse Television. “Et nous sommes ravis de présenter la prochaine vague de films et les réalisateurs incroyables derrière eux.”

Blumhouse et Amazon n’ont pas indiqué les dates de sortie exactes pour chacun de ces films.

Amazon Prime Video Films d’horreur de Blumhouse



