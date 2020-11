Bien que l’affaire Amber Heard et Johnny Depp ait eu une certaine fin devant les tribunaux, les fans ont continué à expliquer pourquoi Depp a été celui qui a subi plus de dégâts dans sa carrière que Heard. Maintenant, grâce à une nouvelle déclaration, Amber Heard a parlé de ceux qui sont contre elle, prononçant déjà des mots très intéressants.

De nombreux fans trouvent incroyable, et plus encore à cause de la façon dont les choses sont, qu’Amber Heard soit toujours prête à revenir en tant que Mera dans la suite tant attendue de “ Aquaman ”, qui commencera la production en 2021.

Après que le studio sera confronté à des réactions négatives pour avoir renvoyé Johnny Depp de “ Fantastic Beasts 3 ”, Le plan de Warner est d’aller de l’avant avec ses projets avec Heard, en espérant que la fureur se soit calmée au moment où le film DC Extended Universe (DCEU) sortira en salles dans deux ans.

Cette idée semble que cela pourrait être dans un avenir lointain, car on sait maintenant que les fans menacent déjà de boycotter tellement le box-office. ‘Aquaman 2’ comme ‘Fantastic Beasts 3’Bien qu’il reste à voir si ces campagnes dureront aussi longtemps, le plus grand exemple était le célèbre “ Snyder Cut ”, pour voir si les fans peuvent vraiment changer quelque chose s’ils y réfléchissent.

Jusqu’à présent, plus d’un million de personnes sont connues pour avoir prêté leur nom à une pétition demandant que l’actrice soit renvoyée de son rôle de Mera. Maintenant, grâce à une nouvelle interview, Amber Heard a parlé de ceux qui sont contre elle et a déclaré que tous ce sont des gens achetés pour salir votre nom et détruire votre réputation.

“Les rumeurs payantes et les campagnes payantes sur les réseaux sociaux ne dictent pas les décisions de casting parce qu’elles n’ont aucun fondement dans la réalité”, a déclaré Heard.

Que le cas soit ou non, la pièce est retournée et seul le temps et Warner peuvent dire si Heard va vraiment continuer dans le rôle de Mera ou non.