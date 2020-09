Partager

Les créateurs de la série Cobra Kai disent que Retour vers le futur devrait être élargi pour le public d’aujourd’hui sous la forme d’une série télévisée.

Hayden Schlossberg, Jon Hurwitz et Josh Heald, créateurs de Cobra Kai, ils pensent pouvoir donner une suite à Retour vers le futur similaire au spin-off de Karate Kid (1984). Ils croient que les franchises partagent plusieurs des mêmes aspects.

«Nous avons eu des ennuis dans le passé lorsque nous discutons de notre désir de faire quelque chose avec Retour vers le futur. Peut-être avons-nous quelque chose de plus sur lequel nous appuyer que lorsque nous n’étions que les gars de Harold et Kumar. Ce que je peux dire, c’est que nous aimons l’univers Back to the Future autant que nous aimons l’univers Karate Kid. Ces personnages faisaient également partie de nos vies et continuent de faire partie de nos vies. «

Jon Hurwitz a poursuivi:

«Nous savons que l’équipe qui a réalisé les films Retour vers le futur semble avoir peu d’intérêt à continuer dans ce monde et nous respectons cela. Tant qu’ils sont assis comme ça, il n’y a vraiment rien à faire. S’ils changent d’avis et voient Cobra Kai et qu’ils aiment ce que nous avons fait avec cela dans le monde de Karate Kid, alors nous serions bien préparés pour toutes les retrouvailles que nous aurons à l’avenir. «

Hayden Schlossberg a déclaré:

«Ce sont des franchises très similaires à bien des égards. Avec ce type de personnage plus ancien avec un personnage plus jeune comme ses deux protagonistes. Il y a la même nostalgie qui lui est associée. Ils sont sortis presque en même temps. Il y a tellement de possibilités avec Back to the Future, mais je pense aussi que nous comprenons que si nous étions les gens qui créaient une franchise et que nous faisions partie de quelque chose, surtout compte tenu de la situation de Michael J.Fox avec sa santé, nous comprenons parfaitement la logique de simplement dire: ‘ Hé, c’était une super trilogie à l’époque. Je suis sûr que, quelles que soient les demandes de quiconque, dans 100 ans, dans 200 ans, c’est une belle histoire, elle sera refaite dans un avenir lointain. Nous n’avons pas besoin de faire ça parce que nous ne sommes que des fans et nous pouvons l’imaginer dans nos esprits si c’est ce que ça finit par être. «

