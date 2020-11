On peut dire que l’image est l’un des éléments essentiels et quintessentiels qui composent le cinéma; Mais son caractère précisément audiovisuel est également inscrit grâce au son et à chacun des objets sonores qui composent l’environnement d’un film, dont les fonctions narratives permettent d’identifier et de caractériser un film de manière spécifique. Obéissant à ce principe, une série de vidéos circulent déjà sur le web qui reproduisent parfaitement le son ambiant de films célèbres et qui garantissent une expérience sonore immersive. Êtes-vous prêt et prêt?

Sur YouTube, nous pouvons trouver une chaîne appelée The Ambience Of Cinema, dont le contenu abrite l’environnement sonore de productions célèbres allant de Terminator, Blade Runner, Jurassic Park, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, la trilogie Batman de Christopher Nolan, le Les longs métrages de Disney et même les Avengers de Marvel eux-mêmes. Bien que nous puissions également trouver des environnements sonores de séries comme The Mandalorian, Stranger Things et Dark.

Pour créer ces expériences auditives surprenantes, les conservateurs de ces matériaux utilisent généralement des fragments spécifiques des bandes sonores des films en question et combinent également des sons / bruits qui, à leur avis, sont très ad hoc avec le récit. Visuellement, les vidéos sont accompagnées d’arts conceptuels ou de fan arts cinématographiques (via Nerdist).

Peut-être un très bon moyen de redécouvrir avec vos oreilles le cinéma d’importants réalisateurs tels que Christopher Nolan, Denis Villeneuve, Quentin Tarantino, Ridley Scott, David Fincher, Stanley Kubrick. Ainsi que des compositeurs tels que Hans Zimmer, John Williams, Jóhann Jóhannsson, Ludwig Göransson et Hildur Guðnadóttir.

La playlist vidéo est complète, mais ci-dessous, nous listons les meilleurs audiovisuels au cas où vous voudriez vous échapper pendant un moment de la réalité trépidante dans laquelle nous vivons et reposez vos pensées en vous immergeant dans le monde sonore de vos films préférés.

Terminator

Le phare

Mad Max: Fury Road

Les Vengeurs

Animaux nocturnes

Le Chevalier Noir

Parc jurassique

Coureur de lame

Le Fight Club

Le mandalorien

films vidéos



Brenda Medel J’aime le cinéma, fan de Laura Pausini, je pense toujours à la nourriture et je n’enlève pas mes lunettes de soleil même quand je dors.