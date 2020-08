Ce lundi 24 août, selon les rapports du ministère de l’Éducation publique (SEP), plus de trente millions d’élèves de l’enseignement de base et secondaire au Mexique jouent la vedette à la rentrée 2020-2021. Cependant, cette bannière se déroule sans circulation sur les avenues ou les files d’enfants qui attendent à l’entrée des écoles. La contingence sanitaire a nécessité une modalité à distance généralisée, où la télévision et Internet sont des outils essentiels pour ce retour en classe.

D’une part, le SEP a encouragé la diffusion de contenus éducatifs publics sur la télévision ouverte. Dans le premier cas, ils participent Canal onze, Televisa, Télévision aztèque, Télévision d’image et Groupe multimédia, qui a mis à la disposition du SEP une chaîne de leurs chaînes respectives afin de créer une programmation ininterrompue – du lundi au vendredi – de classes préscolaire, primaire, secondaire et secondaire (entrez ici pour vérifier la répartition des horaires).

Voir ci-dessous quelques photos et vidéos sur la façon dont la modalité télévisuelle du SEP, appelée Apprendre à la maison II, au sein de la République mexicaine.

D’autre part, Internet a également été un élément clé du retour aux classes, évidemment plus pour les écoles privées. Ici, les plates-formes de visioconférence érigent le pont principal entre l’enseignant et les élèves, ce qui – en plus d’être fragile du fait de l’instabilité d’un signal ou de la saturation de certains serveurs – a exigé de l’ingéniosité et des compétences scénographiques pour de nombreux enseignants engagés.

Découvrez ci-dessous comment les enseignants – au Mexique et dans d’autres régions hispanophones – ont aménagé leur espace de travail à la maison, tandis que les élèves et les parents ont fait de même à la maison.

Aujourd’hui ma nièce s’est levée tôt pour baigner son fils revêtu de son uniforme et ils se sont assis ensemble pour suivre leurs cours en ligne pour le dernier semestre de premier cycle et la première année d’école primaire, je sais que tous leurs efforts en valent la peine #RegresoAClases pic.twitter. com / bDPDBay4Ij – p.sherman (@jerrywicho) 24 août 2020

Nous sommes arrivés tôt le premier jour de cours, l’école a dit que ça pouvait être en personne chez un camarade de classe ou en ligne, le cours suivra en direct, mais ici ce qui compte c’est la santé, la sécurité et l’amour pour mon enfant, nous présentons notre espace classe 😎 #RegresoAClases pic.twitter.com/80JYnQtUyK – ✿ॐ AraZzaZü ॐ❤✿ (@PachecaMotaa) 24 août 2020

C’est agréable de voir cet arrangement organisé et même coloré d’enseignants, de parents et d’enfants! Malheureusement, la plateforme Zoom n’a pas joué en sa faveur aux premières heures de ce lundi. Des pannes de serveur – telles que des interruptions d’appels vidéo ou une incapacité à se connecter – ont été signalées tout au long de la matinée, et pas seulement au Mexique, mais également en Europe et dans le reste des États-Unis.

À midi, une dernière mise à jour de la société affirmait que les problèmes techniques avaient été résolus.

