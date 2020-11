Cela fait plus d’un an depuis la première de ‘Avengers: Fin de partie’, film qui était la plus grande production de l’univers cinématographique Marvel depuis sa création en 2008 et certains détails continuent d’émerger que les fans de ce film découvrent pleins de références à la fois à d’autres productions et à des bandes dessinées et cette fois-ci l’une des inconnues qui n’a pas été expliqué, comment as-tu su Tony Stark Quelle année voyager dans «Endgame».

L’une des grandes surprises de ‘Avengers: Endgame’ est de les voir voyager dans le temps jusqu’à l’un des moments les plus marquants du MCU, la bataille de New York où ils cherchent à obtenir trois gemmes infinies, mais une erreur provoque Loki échapper avec le Tesseract vers une nouvelle chronologie, alors Tony Stark et Steve Rogers Ils décident de voyager encore plus loin dans le temps à la recherche du Tesseract, atteignant les années 70.

Bien qu’à ce moment-là ce n’est pas expliqué, mais on sait enfin Comment Tony Stark a-t-il su quelle année voyager dans Endgame? et la réponse est dans le film ‘L’homme de fer 2’Eh bien, à un moment donné, Tony est en train de parcourir certaines des choses de son père comme de vieux films et un journal, dans lequel vous pouvez voir un Dessin Tesseract, donc dans «Endgame», il déduit en quelle année Howard Stark travaillait avec le cube.

Comme vous pouvez le voir, ce détail nous renvoie au deuxième film du MCU, ce qui prouve la grande connaissance des scénaristes et du Frères Russo du MCU et nous nous rendons compte que chaque détail est important pour comprendre cet univers.