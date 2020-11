Il y a près d’un an, DiscussingFilm a annoncé que Dan Trachtenberg avait été embauché par 20th Century Fox pour prendre la relève «Crânes», un film d’action écrit par Patrick Aison (‘Jack Ryan’, ‘Treadstone’) qui allait être endossé par John Davis, producteur de entre autres, tous les films de la franchise de … Prédateur.

Eh bien, presque un an plus tard, Deadline révèle que ce projet est, en réalité et non par hasard, un nouvel épisode de la saga qui a commencé en 1987 avec le film emblématique mettant en vedette Arnold Schwarzenegger; le cinquième, si l’on ne prend pas en compte «Aliens Vs. Predator» et sa suite.

Une production dont Deadline n’avance aucun détail de l’intrigue, mais dont il assure qu’elle n’aura rien à voir avec ‘Prédateur‘, le film sorti en 2018 qui a été écrit et réalisé par Shane Black.

Celui qui a fait avancer quelque chose à l’époque était DiscussingFilm, assurant qu’il s’agissait d’un thriller d’action sur “une femme Comanche qui fait face aux normes et aux traditions pour devenir une guerrière”, une description qui ne peut être garantie. droite.

Rappelons enfin que Trachtenberg, responsable de ‘Portal: No Exit’, ‘Cloverfield Street 10’ ou du premier épisode de ‘The Boys’, a pris les rênes de ce projet après avoir été l’un des nombreux réalisateurs associés à l’adaptation cinématographique. de “ Uncharted ”, un film en développement qui devrait finalement être présenté en 2021 avec Ruben Fleischer crédité comme son réalisateur.