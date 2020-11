Bloomberg

La génération Z changera l’investissement pour toujours, déclare BofA

(Bloomberg) – La consommation de viande n'est pas à la mode, l'embarras de voyager en avion l'est. La génération Z transforme le monde et les investisseurs doivent être préparés. À mesure que les «zillenials» arriveront à maturité, cette nouvelle cohorte éclipsera la génération Y, stimulera les marchés émergents et aidera certains secteurs à surperformer. la performance du marché, alors que d'autres entreprises plus obsolètes tombent en cours de route, a écrit Bank of America Corp. dans un rapport récent. «La révolution Gen Z commence, alors que la première génération née dans un monde numérique entre maintenant sur le marché du travail et oblige les autres générations à s'y adapter, et non l'inverse ", ont déclaré des stratèges dirigés par Haim Israel. La génération Z, le groupe né entre 1996 et 2016, est en passe de surpasser les revenus de la génération Y d'ici 2031. , selon le rapport BofA. Et neuf sur dix vivent dans les marchés émergents. L'Inde représente environ 20% du total. Des pays comme le Mexique, les Philippines et la Thaïlande bénéficieront également de ce changement. Les secteurs qui en bénéficieront comprennent le commerce électronique, les paiements, le luxe, les médias et les investissements durables, selon BofA, tandis que des domaines tels que l'alcool, la viande, les voitures et les voyages pourraient être touchés.BofA a interrogé plus de 14000 membres de Génération Z en août, et voici quelques-uns des plats à emporter: la plupart ont une restriction de viande, et beaucoup ne boivent pas Ils adoptent une nouvelle technologie pour gérer les finances, des téléphones aux crypto-monnaies, ce qui implique que les banques et les gestionnaires des actifs devront réévaluer leurs services 40% des 16-18 ans préféreraient interagir virtuellement avec des amis contre 35% des milléniaux et 30% de la génération X Environ 18% des 18-24 ans regardent le sport traditionnelle régulièrement tous les mois, contre 21% qui regardent régulièrement des eSports chaque mois Les conséquences pour l'investissement pourraient inclure, selon BofA: L'activisme durable stimule Poussé par les consommateurs, il pourrait en résulter des risques pour des secteurs «nuisibles» tels que la mode rapide Concentration accrue sur l'Asie-Pacifique, qui représente 37% des revenus de la génération Z; ce chiffre passera à 41% d'ici 2040.La technologie vocale pourrait permettre un meilleur accès au commerce électronique pour les personnes peu alphabétisées, car les assistants vocaux sont introduits dans plus de langues.L'industrie du transport aérien et du voyage pourrait être affectée par des préoccupations concernant la durabilité. Alors que " l'embarras volant " prévaut, les sociétés d'alcool et de tabac devront de plus en plus se concentrer sur des produits jugés plus sains, tels que les boissons à faible teneur en sucre et en alcool, ou du tabac chaud plutôt que brûlé Et si ce n'est pas le cas est assez avancée pour vous, BofA note que la prochaine génération à venir est la génération C: la génération covid. «C'est la génération qui n'aura connu la résolution de problèmes que par le biais de stimulus fiscaux et de fonds publics gratuits, ce qui pourrait ouvrent la voie au revenu de base universel et à l'accès aux soins de santé », ont déclaré les stratèges. «La génération C ne pourra pas vivre sans la technologie dans tous les aspects de sa vie.»