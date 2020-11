Amazon Studios a acquis les droits mondiaux de ‘Coming 2 Amérique‘de Paramount Pictures. La suite tant attendue de la comédie emblématique “ Le prince de Zamunda ” sera présentée en première dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde sur Prime Video le 5 mars 2021.

Situé dans le pays luxuriant et royal de Zamunda, le roi Akeem (Eddie Murphy) nouvellement couronné et son fidèle confident Semmi (Arsenio Hall) se lancent dans une nouvelle aventure hilarante qui les emmène à travers le monde, de leur grande nation africaine à l’arrondissement de Queens, à New York, où tout a commencé.

Les favoris de la distribution originale “ Le prince de Zamunda ” reviennent pour cet épisode, y compris le roi Jaffe Joffer (James Earl Jones), la reine Lisa (Shari Headley), Cleo McDowell (John Amos), Maurice (Louie Anderson) et le hétéroclite groupe barbera. Wesley Snipes, Leslie Jones, Tracy Morgan, Jermaine Fowler, Bella Murphy, Rotimi, KiKi Layne, Nomzamo Mbatha et Teyana Taylor font partie de ce groupe de stars, faisant de Coming 2 America le film de comédie le plus attendu de l’année.

«« Le prince de Zamunda »était un phénomène culturel et est l’une des comédies les plus appréciées et les plus célèbres de tous les temps», a déclaré Jennifer Salke, responsable des studios Amazon. “Grâce au génie comique d’Eddie Murphy ainsi qu’aux brillants cinéastes, scénaristes et fabuleux acteurs, nous ne pourrions pas être plus excités de célébrer cette nouvelle aventure. Nous savons que le public du monde entier tombera amoureux de ce film hilarant qui deviendra à coup sûr un film intemporel “.

Quoi de mieux qu’un retour à Zamunda? Nous sommes très heureux qu’Amazon Studios propose Eddie Murphy et Coming 2 America à un public mondial où ils pourront à nouveau rire avec les personnages qu’ils aiment depuis 30 ans et en rencontrer de nouveaux qu’ils aimeront pour les années à venir. producteur Kevin Misher.

‘Coming 2 Amérique‘est réalisé par Craig Brewer de Paramount Pictures en association avec New Republic Pictures, et produit par Eddie Murphy Productions et Misher Films. Le scénario a été écrit par Kenya Barris, Barry W. Blaustein et David Sheffield, avec l’histoire de Barry W. Blaustein, David Sheffield et Justin Kanew, basée sur les personnages créés par Eddie Murphy. Les producteurs sont Kevin Misher et Eddie Murphy, et les producteurs exécutifs sont Brian Oliver, Bradley Fischer, Valerii An, Kenya Barris, Charisse Hewitt-Webster, Michele Imperato Stabile et Andy Berman.

«Le prince de Zamunda» est sorti en salles en 1988 pour devenir un succès au box-office atteignant plus de 288 millions de dollars au total brut au box-office mondial. La comédie a été traduite dans plus de 25 langues à travers le monde, connue dans d’autres pays sous le nom de Un Prince New York en France, Der Prinz aus Zamunda en Allemagne, Un Prncipe à New York dans toute l’Amérique latine, Il Principe Cerca Moglie en Italie et beaucoup d’autres, pour devenir le film emblématique que nous connaissons et aimons tous aujourd’hui. Au-delà de son succès financier, le film était un phénomène culturel non seulement intemporel, mais aussi une comédie américaine célèbre, faisant du film un classique pour toutes les générations. Les personnages mémorables et l’histoire d’un poisson hors de l’eau ont connecté le public du monde entier, c’est pourquoi les fans en ont fait un film à revoir au fil des ans.