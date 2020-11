Après de nombreuses rumeurs, Warner Bros, ainsi que la production du film, confirment Mads Mikkelsen dans le rôle de Gellert Grindelwald, c’est-à-dire qu’il succédera à Johnny Depp en tant que méchant de ‘Fantastic Beasts 3’.

En 2016, Warner Bros. a relancé le monde magique de JK Rowling sur grand écran avec “ Fantastic Beasts and Where To Find Them ”, une préquelle basée sur un manuel de Poudlard.

Bien qu’au début, il semblait que la série se concentrerait sur les aventures du sorcier Newt Scamander, joué par Eddie Redmayne, il est vite devenu clair que la saga couvrirait l’époque où le sorcier noir Grindelwald terrorisait le monde sorcier.

Johnny Depp est apparu à la fin du premier opus, avant d’avoir un rôle plus important dans la suite sortie en 2018, en fait, l’acteur était prêt à jouer ce rôle pour toute la franchise, mais après que Depp ait perdu une affaire diffamation, l’acteur a décidé d’abandonner le rôle.

Immédiatement, ils ont commencé à parler des candidats pour être le nouveau visage du méchant, les premiers rapports suggéraient que Mikkelsen était le favori jusqu’à ce que l’acteur déclare qu’il n’avait pas été contacté pour le rôle.

Maintenant que Mads Mikkelsen est confirmé comme Grindelwald, il est clair qu’il ne faisait que tromper les fans et attendait que la nouvelle soit publiée officiellement.

Selon IndieWire, Warner Bros.a officiellement confirmé que l’acteur “ Hannibal ”, Mads Mikkelsen jouera Grindelwald dans «Fantastic Beasts 3» et ses suites dérivées.

Le film est actuellement produit dans les studios Warner Bros. à l’extérieur de Londres, avec des tournages prévus à Rio de Janeiro, au Brésil.

La date de sortie de “ Fantastic Beasts 3 ” est le 15 juillet 2022.