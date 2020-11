À Hugh Grant Il aime aussi le côté obscur et cela se voit dans The Undoing.

Mieux connu pour avoir joué dans des comédies romantiques comme A Place Called Notting Hill, Bridget Jones’s Diary et Really Love, l’acteur anglais a récemment bousculé son cheminement de carrière avec deux projets sur petit écran qui penchent davantage vers l’obscurité. D’un côté se trouve la mini-série Un scandale très anglais, où il s’est incarné Jérémy Thorpe, l’homme politique anglais qui, dans les années 1960, a commis des actes de corruption et a été accusé d’avoir tenté d’assassiner son ancien amant. De l’autre, il y a son récent rôle de premier plan dans L’annulation, la nouvelle série HBO, dans laquelle il incarne un médecin new-yorkais de la haute société, accusé du meurtre [nuevamente] de son amant. Grant avait déjà joué le méchant dans Paddington 2 –Avec ce qu’il a conquis le public des enfants–, mais rien de tel que ce mari cauchemardesque, soupçonné non seulement de meurtre mais aussi d’abus sexuels, et qui fait face à un procès médiatique avec sa femme, joué Nicole Kidman.

Nous avons discuté avec l’acteur de son passage vers le côté obscur.

Que pensez-vous de cette évolution et de ce changement de carrière?

Comme je l’ai déjà dit, je ne l’ai pas exactement choisi. Ces changements m’ont choisi parce que j’étais trop vieux et moche pour les comédies romantiques (rires). Et merci mon Dieu. Mais en attendant, j’ai apprécié la performance. Jouissance L’agent CIPOL., et le dessin animé pirate … Qu’ai-je fait d’autre? … Atlas des nuages, Florence Foster Jenkins, même Paddington 2Oui. J’ai l’impression d’avoir eu la chance d’étirer un peu mes ailes. Et inclurait également ce travail [The Undoing] bien que cela n’entre pas dans la catégorie des performances de caractère. C’est un nouveau défi parce que je me souviens que j’étais dans des interviews et disais que s’ils voulaient “deep and dark”, ils appelleraient quelqu’un d’autre pas moi. (rires) Mais je ne sais pas, ce projet est assez profond et sombre, donc c’est amusant d’avoir la chance de le vivre.

Est-ce plus gratifiant que les comédies romantiques dans lesquelles vous étiez?

Ecoute, je suis fier de la plupart de mes comédies romantiques. Parce qu’ils travaillaient et divertissaient les gens et qu’ils n’étaient pas des idiots. Ou du moins la plupart ne l’étaient pas. Je ne vais donc pas les minimiser. Mais j’ai certainement senti que j’en avais déjà fait assez et je suis content de ne pas les faire déjà.

Il semble que maintenant vous êtes dans un grand moment de votre carrière et de votre vie personnelle, diriez-vous que c’est la période la plus heureuse de Hugh Grant? Eh bien, nous voulons tous être en bonne santé …

Eh bien, je ne sais pas vraiment. Quiconque a de jeunes enfants à la maison vous dirait la même chose. C’est à la fois le pire moment de votre vie et le meilleur, non? Le vivre au jour le jour, en marchant sur un autre jouet cassé de votre enfant tout en ayant la gueule de bois, est vraiment horrible. Mais ensuite, vous regardez les photos sur votre iPhone des dernières années et vous vous rendez compte que vous avez été incroyablement heureux. C’est très beau. C’est très étrange, c’est ce que je dirais.

Je suis très hypocondriaque et mon tabouret de nuit est devenu massif sous le poids de tant de pilules. Mais c’est une affaire de famille, mon frère est pire. Pour le moment, il est interdit de faire plus de résonances, car trop de résonances ont été faites. Je suis marié à une joueuse de tennis et elle me fait jouer trois fois par semaine. Donc j’ai un rythme cardiaque fort. Mais j’en prends aussi beaucoup.

Voyez-vous le vieillissement comme un négatif ou un positif?

Eh bien, je n’aimerais pas mourir! (rires) Je me sens très raide après avoir joué au tennis et ça ne va pas s’améliorer. Je ne pense pas que tout cela soit très sexy. Mais en même temps, je pense que c’est un soulagement de ne pas être le beau jeune protagoniste de l’histoire, c’est plutôt agréable de ne plus l’être. Et je l’ai toujours dit: les gens réagissent mieux aux personnages sombres, ils l’ont toujours fait. Et ils sont beaucoup plus amusants à jouer, j’imagine aussi écrire. Il est intéressant de spéculer et de se demander pourquoi. Je pense que c’est parce que nous sommes essentiellement mauvais, et quand nous voyons cette méchanceté, nous pensons: oui, c’est vrai. Je pense que c’est une reconnaissance. La civilisation a un placage très fin. J’espère vous encourager beaucoup en ce beau lundi matin … (rires)

Comment était-ce de travailler avec Nicole dans le rôle de votre femme?

Eh bien, j’étais un peu intimidé. C’est une grande actrice. Et c’était un peu comme cette fois où je devais faire un film avec Meryl Streep et j’ai dit “oh”, ces femmes savent ce qu’elles font! Mais je la connaissais déjà un peu avant. Nous avons dîné une fois, dans les années 90 (rires) Non, non, vraiment, c’était un grand dîner, avec beaucoup de monde. Et au fond, c’est une fille australienne douce avec un grand sens de l’humour, donc c’était très bien.

The Undoing, comme toutes les séries, est un pur divertissement, bien sûr, mais il se concentre également sur la façon dont les médias jugent et comment la population est persuadée d’aller d’un côté ou de l’autre. Vous êtes-vous senti jugé ainsi dans les médias, qu’un jour vous êtes quelque chose et le suivant quelque chose de complètement différent?

Eh bien oui c’est vrai. Je crois que David Kelley [el creador, conocido por otros shows como Big Little Lies] il s’intéresse beaucoup à ce sujet, puisqu’il a lui-même été avocat. La série regorge de ces situations: comment, dans le monde contemporain et dans un procès pour meurtre, les deux parties, la défense et les procureurs, savent pratiquement tout sur chaque juré rien qu’en regardant Facebook et les médias sociaux, par exemple. Ils savent ce qu’ils ont mangé au petit déjeuner. Et l’élection de chaque jury prend des mois car ils essaient de le manipuler autant qu’ils le peuvent. Et en Amérique, il y a beaucoup de liberté pour mener le procès sous les projecteurs des médias et aussi pour dire des choses qui, en Angleterre, par exemple, seraient préjudiciables au procès lui-même, et en fait vous seriez envoyé en prison pour les avoir dites. Aux États-Unis, vous pouvez. Alors oui, c’était intéressant de ce point de vue. Je suis d’accord.

Dans The Undoing, tout commence plus ou moins par une vente aux enchères de l’école, de l’école privée où va le fils de votre personnage. ¿Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans l’école de vos enfants, les réunions parents-enseignants, les ventes aux enchères et d’autres activités?

Tout a tellement changé depuis mes études, lorsque les parents ne terminaient le semestre qu’une seule fois. Maintenant, il y a plus de parents dans les écoles que d’enseignants dans ces écoles. Cela me semble vraiment étrange. Donc non, je ne m’implique pas trop dans ces choses. Mais j’ai aidé mon ancienne école parce que quand j’y suis allé, les gens devaient payer pour y aller, ou si j’étais très intelligent, ils pouvaient demander une bourse. Et tout cela a été fermé par le gouvernement, de sorte que pendant longtemps, seuls les enfants de familles riches pouvaient y assister. Ensuite, ils ont commencé un programme de bourses et j’y crois beaucoup, d’autant plus que ma mère était enseignante dans une école publique et qu’elle a toujours dit que ses élèves les plus brillants ne pourraient jamais aller dans ces écoles privées parce qu’ils n’en avaient pas les moyens. J’ai donc créé plusieurs bourses portant son nom pour aider ces enfants. Je crois en cela. Mais les courriels interminables, par exemple, demain est le jour de s’habiller comme une grenouille…. S’il vous plaît, les gens ont un peu de contrôle.

