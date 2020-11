L’un des plus grands classiques de la famille de tous les temps a 30 ans et dans une récente interview avec le réalisateur Chris Columbus, il a été révélé qu’un une scène emblématique de «Home Alone» a été improvisée. Mettant en vedette un très jeune Macaulay Culkin, l’acteur n’a pas suivi les mouvements indiqués par Columbus, ce qui a conduit à l’une des scènes les plus célèbres et parodiées du cinéma.

Maintenant, le jeune Kevin McCallister a 40 ans et nous avons peu entendu parler de lui sur grand écran, il a participé à la suite de 1992, “ Lost in New York ”, mais pas aux trois films suivants en raison de son âge et du peu d’intérêt pour le film. performance qu’il avait à l’époque. Culkin reviendra au théâtre pour “American Horror Story” dans la dixième saison aux côtés de Kathy Bates, Sarah Paulson, Leslie Grossman, Billie Lourd, Evan Peters, Adina Porter, Lily Rabe, Angelica Ross et Finn Wittrock.

De retour au film, Columbus a eu une récente interview avec Insider où on lui a demandé si les rumeurs selon lesquelles une scène de ‘Home Alone’ avait été improvisée étaient vraies, il s’agit de la célèbre partie où Culkin met de la lotion sur son visage et hurle devant refléter, l’idée originale était différente.

«Je n’étais pas censé faire ça. Si vous mettez quelque chose sur votre visage qui brûle, la plupart des gens bougent immédiatement leurs mains. Donc, ma direction vers lui était lorsque vous touchez votre visage, agitez vos mains et hurlez. Et je pense que c’était la première prise, il a gardé ses mains sur ses joues. Nous avons tous éclaté de rire hystérique. Nous l’avons fait plusieurs fois avec nos mains sur le visage, mais mon éditeur, Raja Gosnell, a coupé cette prise sur la première coupe que j’ai vue et elle était là pour toujours. C’est drôle, le moment emblématique de «Home Alone» était un accident », a révélé le réalisateur.