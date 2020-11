Jeudi soir, l’inauguration de la Festival international du film d’horreur fantastique et de science-fiction, mieux connu comme FERATUM.

Cette année, en plus de Tlalpujahua, dans l’état du Michoacán, le concours se tiendra également à Pátzcuaro. Les deux endroits serviront de lieux pour certaines projections en face à face, mais les films pourront également être vus par les téléspectateurs de toute la république via Cinepolis Klic, FilminLatino, Fotográfica MX de la Fundación Televisa, ainsi que Channel 22, PÁNICO TV et Sistema Michoacano de Radio Télévision.

Photo courtoisie: Dosak Moreno

La cérémonie d’ouverture du festival a été animée par deux personnages extraterrestres, Cyborg et Décima Mujer, qui ont présenté la sélection officielle divisée en cinq sections: courts métrages nationaux et internationaux, et longs métrages nationaux, internationaux et latino-américains. Dans chacun d’eux, ils ont également présenté le talent derrière la caméra.

Entre les deux chefs d’orchestre, ils ont présenté tous les organisateurs du festival, ainsi que les associations paritaires, les autorités du Michoacan qui ont cautionné l’événement et le jury qui donnera le feu vert aux œuvres en compétition pour cette édition.

Parallèlement à cette cérémonie virtuelle, un tapis rouge a été organisé sur la Plaza Don Vasco dans la municipalité de Pátzcuaro, en présence d’invités spéciaux et du directeur du festival Miguel Ángel Marín. Cela a été diffusé à travers les espaces de télévision ouverts attribués pour le festival, les mêmes dans lesquels seront diffusés les courts métrages de la sélection de cette année.

Pour sa neuvième édition, FERATUM a présenté lors de sa cérémonie d’ouverture le Prix ​​spécial Nosferatu de Oro à l’acteur Ignacio López Tarso, pour l’apport culturel tout au long de sa carrière, mais surtout dans le cadre de la célébration de la 60e anniversaire du ruban Macario. Bien sûr, en raison du problème de la pandémie, l’acteur a reçu le prix de son domicile avec une diffusion en direct.

“Macario et moi vous remercions beaucoup avec un vrai sentiment, un vrai cœur pour ce cadeau”, a déclaré l’acteur. «Je le garderai très heureux en souvenir de FERATUM et Macario. Je vous souhaite d’ici un grand succès à votre prochain festival.

FERATUM se tiendra du 19 au 22 novembre. Vous pouvez voir la vidéo de l’inauguration complète ici. Apprenez à connaître la sélection officielle ici avant d’aller louer les films gratuitement sur ce lien.

Festival du film de Feratum Ignacio López Tarso Macario



Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.