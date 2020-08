Très mauvaise nouvelle! La star de Black Panther de Marvel Cinematic Universe, Chadwick Boseman, est décédée à l’âge de 43 ans.

Nous avons une nouvelle tragique, car il a été confirmé que la star de Panthère noire et autres films de Univers cinématographique Marvel Comment Captain America: guerre civile (2016), Avengers: guerre à l’infini (2018) et Avengers: Fin de partie (2019), Chadwick Boseman, est décédé à l’âge de 43 ans après quatre ans de cancer du côlon. Il faut se rappeler qu’au début de l’année, nous avions déjà signalé que les fans de l’acteur étaient très préoccupés par sa santé et maintenant la tragique nouvelle est confirmée.

Sa femme et sa famille étaient à ses côtés au moment de son décès dans leur maison de Los Angeles aujourd’hui.

Dans un communiqué, sa famille a déclaré: «Véritable combattant, Chadwick Boseman a persévéré à travers tout cela et vous a apporté de nombreux films que vous avez tant aimés. De Marshall à Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson, et plusieurs autres, tous ont été filmés au cours d’innombrables chirurgies et chimiothérapie. C’était l’honneur de sa carrière de donner vie à King T’Challa dans Black Panther. »

Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a également publié une déclaration: «Le décès de Chadwick Boseman est absolument dévastateur. Il était notre T’Challa, notre Panthère noire et notre cher ami. Chaque fois qu’il marchait sur le plateau, il rayonnait de charisme et de joie, et chaque fois qu’il apparaissait à l’écran, il créait quelque chose de vraiment indélébile. Il incarnait de nombreuses personnes incroyables dans son travail, et personne n’était meilleur pour donner vie à de grands hommes. Il était aussi intelligent, gentil, puissant et fort que quiconque qu’il représentait. Maintenant, il prend sa place à leurs côtés comme une icône pour les âges. La famille Marvel Studios pleure profondément sa perte et nous sommes en deuil avec sa famille ce soir. «

Chadwick Boseman Elle est devenue célèbre pour la première fois avec ses rôles principaux dans le biopic 42, Get on Up et Marshall, où elle a joué les icônes Jackie Robinson, James Brown et Thurgood Marshall, respectivement, et est également apparue dans des titres tels que Draft Day et Message from. le roi avant de décrocher le rôle qui a défini sa carrière en tant que King T’Challa, également connu sous le nom de Black Panther, dans Captain America: Civil War de Marvel Studios.

Ses crédits les plus récents incluent l’acteur d’action 21 Bridges et Da 5 Bloods de Spike Lee, et il devrait apparaître à titre posthume dans Ma Rainey’s Black Bottom de George C. Wolfe, qui s’est terminé l’été dernier et devrait sortir sur Netflix plus tard cette année.